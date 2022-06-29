習近平訪港前夕到武漢考察：我們的防疫措施最經濟、效果最好

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平28日在湖北省武漢市考察時強調，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。

習近平強調，必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，深入實施創新驅動發展戰略，把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強上取得更大進展，不斷提升中國發展獨立性、自主性、安全性，催生更多新技術新産業，開闢經濟發展的新領域新賽道，形成國際競爭新優勢。

習近平又表示，中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想，又稱「我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的」。



官方媒體《新華社》報道，28日下午，習近平在湖北省委書記王蒙徽、省長王忠林陪同下，深入武漢的企業、社區調研。丁薛祥和中央有關部門負責同志陪同考察。

習近平強調，推動中國製造業轉型升級，建設製造強國，必須加強技術研發，提高國産化替代率，把科技的命脈掌握在自己手中，國家才能真正強大起來。（新華社）

習近平：牢握科技命脈在手中，獨立、自主、安全發展

習近平首先來到武漢華工鐳射工程有限責任公司考察。在企業研發綜合大樓，習近平聽取湖北省光電子資訊産業發展及核心技術攻關情況介紹，仔細察看晶片産業創新成果展示。習近平指出，光電子資訊産業是應用廣泛的戰略高技術産業，也是中國有條件率先實現突破的高技術産業。湖北武漢東湖新技術開發區在光電子資訊産業領域獨樹一幟。

習近平指，要加強技術研發攻關，掌握更多具有自主智慧財産權的核心技術，不斷延伸創新鏈、完善産業鏈，為推動中國光電子資訊産業加快發展作出更大貢獻。隨著中國發展壯大，突破「卡脖子」關鍵核心技術刻不容緩，必須堅持問題導向，發揮新型舉國體制優勢，踔厲奮發、奮起直追，加快實現科技自立自強。

習近平先後走進企業鐳射科技館、半導體面板鐳射智能裝備生産車間，察看鐳射技術産業應用展品。習近平強調，高端製造是經濟高品質發展的重要支撐。推動中國製造業轉型升級，建設製造強國，必須加強技術研發，提高國産化替代率，把科技的命脈掌握在自己手中，國家才能真正強大起來。

習近平強調，隨著中國發展壯大，突破「卡脖子」關鍵核心技術刻不容緩，必須堅持問題導向，發揮新型舉國體制優勢，踔厲奮發、奮起直追，加快實現科技自立自強。（新華社）

在車間大樓前，習近平同企業職工親切交流。習近平指出，中國是世界第二大經濟體，但還有不少短板，一些産業的基礎還不是很牢固，進一步發展必須靠創新。全面建設社會主義現代化國家，實現第二個百年奮鬥目標，創新是一個決定性因素。黨中央高度重視科技創新，實施科教興國戰略和創新驅動發展戰略。如果我們每一座城市、每一個高新技術開發區、每一家科技企業、每一位科研工作者都能圍繞國家確定的發展方向紮紮實實推進科技創新，那麼我們就一定能夠實現既定目標。

習近平稱，我們這一代人必須承擔起這一光榮使命。科技創新，一靠投入，二靠人才。看到這裏聚集了不少精英人才，大家都很年輕，充滿活力，我感到很高興。黨中央十分關心科技人才成長，各級黨委和政府要盡可能創造有利於科技創新的體制機制和工作生活環境，讓科技工作者為祖國和人民作貢獻。希望大家繼續努力，取得更大成績。

習近平：黨中央防控方針政策須毫不動搖堅持

習近平隨後來到東湖高新區左嶺街道智苑社區考察。該社區是一個國有企業棚改還建小區，新冠肺炎疫情發生後，嚴格落實五級包保制度，形成返崗復工和防控管理相結合的社區穩定保障體系，有序推動居民生活工作恢復正常。

在聽取湖北省常態化疫情防控和疫後社區治理情況介紹後，習近平強調，2020年武漢保衛戰勝利以來，武漢這兩年又遇到了多次聚集性疫情，但很快控制住了，沒有發生大的反彈。武漢市常態化疫情防控工作做得是好的，經驗值得總結。實踐證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、有效的，必須毫不動搖堅持。

習近平強調，2020年武漢保衛戰勝利以來，武漢這兩年又遇到了多次聚集性疫情，但很快控制住了，沒有發生大的反彈。武漢市常態化疫情防控工作做得是好的，經驗值得總結。實踐證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、有效的，必須毫不動搖堅持。（新華社）

習近平：精準防控，堅決守住社區防線

習近平走進志願服務客廳，向社區工作者、下沉黨員幹部、志願者了解基層疫情聯防聯控機制運作情況，勉勵他們把防控一線的籬笆紮結實，為居民營造一個安心祥和的生活環境。習近平在社區邊走邊看，對社區便民核酸採樣等常態化疫情防控措施表示肯定。

習近平強調，在應對疫情的鬥爭中，無論是應急狀態防控還是常態化防控，社區都發揮了十分重要的作用。總的來講，要靠早發現、快處置，靠廣大人民群眾眾志成城，靠社區這個重要基礎。要完善社區常態化防控措施，發現疫情後一定要果斷，不能遲疑，採取科學嚴格的管控措施，提高科學防控、精準防控水準，堅決守住社區這道防線。

習近平強調，在應對疫情的鬥爭中，無論是應急狀態防控還是常態化防控，社區都發揮了十分重要的作用，要完善社區常態化防控措施，發現疫情後一定要果斷，不能遲疑，採取科學嚴格的管控措施，提高科學防控、精準防控水準，堅決守住社區這道防線。（新華社）

習近平：加強社區黨組織建設

智苑社區圍繞老齡化突出問題，創新養老服務模式，建立了以居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合的養老服務模式。在社區黨群服務中心，習近平向社區工作者了解黨建引領基層社區治理及便民服務等情況，並同前來辦事的老年人親切交談，詳細詢問他們的家庭情況。習近平指出，社區是城市治理體系的基本單元。中國國家治理體系的一個優勢就是把城鄉社區基礎築牢。

習近平指，要加強社區黨組織建設，強化黨組織的政治功能和組織功能，更好發揮黨組織在社區治理中的領導作用，更好發揮黨員先鋒模範作用。要把更多資源下沉到社區來，充實工作力量，加強信息化建設，提高應急反應能力和管理服務水準，夯實城市治理基層基礎。

習近平強調，新冠肺炎疫情是一場大考，堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健康。（新華社）

習近平：中國防疫措施最經濟、效果最好

社區小廣場上，幹部群眾紛紛圍攏過來，歡呼著向總書記問好。習近平親切地對大家説，我一直牽掛著武漢人民，時隔兩年，再次來到武漢這座英雄的城市看望大家。疫情爆發以來，廣大社區工作者長期堅守在防控一線，承擔了大量繁雜瑣碎的具體工作，竭誠為社區居民服務，非常辛苦，功不可沒。這裏，我向大家並向全國廣大社區工作者表示誠摯的慰問。

習近平強調，新冠肺炎疫情是一場大考。我們堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健康。中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。我們實施動態清零政策，是黨中央從黨的性質宗旨出發、從中國國情出發確定的，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子。如果算總賬，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。我們有中國共産黨領導，有社區這個重要基層基礎，有能力也有實力實行動態清零政策，直至取得最後勝利。

習近平指出，當前，疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大。堅持就是勝利。要克服麻痹思想、厭戰情緒、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，同時要盡可能推動經濟平穩健康發展。各級黨委和政府要想辦法幫助人民群眾解決實際困難，確保經濟發展和人民群眾生産生活少受影響。我們有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年中國經濟發展達到較好水準。

國家主席習近平和第一夫人彭麗媛於2017年6月29日抵達香港國際機場，慶祝香港回歸20周年。（Getty Images）

習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，預計習近平伉儷將直接從武漢到廣東，並在6月30日訪港首天，兩人將循高鐵即日往返港深兩地，彭麗媛或會到訪位於西九文化區的戲曲中心。領導人首次循陸路訪港，警方嚴陣以待，除於高鐵西九站駐重兵外，亦將遙距護航，確保沿路暢通無阻。