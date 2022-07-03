暹芭風球．有片｜廣東逾23萬戶停電　潮州汕頭佛山均現龍捲風

颱風「暹芭」是今年首個登陸中國的颱風，昨日（2日）在廣東茂名電白沿海地區登陸，一度造成廣東逾23萬戶停電。受「暹芭」影響，潮州、汕頭、佛山均出現龍捲風。



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「暹芭」登陸時中心附近最大風力12級，廣東電網啟動防風防汛Ⅱ級應急響應。截至2日下午4時，累計出動人員886人次，搶修車輛326台次，應急發電車5台、應急發電機6台，受颱風影響停電的逾23萬戶，已恢復供電逾10萬戶。

據廣東省氣象局消息，受「暹芭」外圍環流影響，2日早上7時左右，潮州潮安區浮洋鎮出現了龍捲風。據浮洋鎮政府，部分鐵皮被捲起後觸及高壓電線造成沿途部分村停電，暫無人員傷亡報告。

2日早上10時30分左右，汕頭南澳縣青澳灣附近海面出現水上龍捲風。龍捲風將海水捲入空中，形成高高的水柱。此外，同日下午，佛山南海區西樵鎮也出現龍捲風。

毗連茂名的陽江表示，截至2日下午4時，全市直接經濟損失7387萬元人民幣，受災人口6.3萬人，全市轉移危險區域人員4242人。

據中國天氣網，「暹芭」在茂名電白沿海一帶登陸後，繼續北上，並於2日夜間進入廣西境內。預計今後三天，受「暹芭」影響，廣西仍會有持續性強降雨出現，局部或有特大暴雨。