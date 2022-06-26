北方進入主汛期將迎強降雨　國家防總今啟動防汛四級應急響應

6月25日起，北方地區開始進入主汛期，降雨明顯增多。北京、天津、河北、河南、山東、遼寧、山東等地，將於今明（26、27日）兩日先後迎來大到暴雨。

今日（26日）上午10時，國家防總啟動防汛四級應急響應。



根據氣象預測，26日至28日，陝西南部、西南地區東部、華北中東部、黃淮、江漢、東北地區及江南西部和北部、華南西北部等地有一次中到大雨過程，部分地區有暴雨，局地有大暴雨，累計降雨量普遍有50至70毫米，部分地區100至180毫米，上述部分地區並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。

國家防辦、應急管理部組織防汛專題視頻會商調度，研究部署重點地區強降雨防範應對工作。會商指出，本次強降雨範圍廣、強度大，極易引發山洪地質災害、中小河流洪水及城市內澇，因此相關區域防汛責任人要督促指導責任區、聯繫點做好人員轉移避險、重點部位巡查、搶險救援救災等工作。

會商要求，要切實加強強降雨期間山丘區人員轉移避險工作，避免人員傷亡；加強風險監測和災害預判，加大巡查力度，有針對性前置搶險救援力量，嚴防山洪地質災害。

針對北方部分城鎮排澇標準不高，會商要求細化城市防洪排澇預案，落實低窪易澇地區、地下商場以及地鐵、機場、下沉式立交橋等的防洪排澇措施，緊急情況下果斷採取停工、停學、停業、停運等措施；不斷壓實中小型水庫和塘壩的防汛責任，督促巡查責任人履職盡責，及時發現險情，及早組織險情搶護和人員轉移。

為應對6月26日至28日的降雨過程，國家防總於今日上午10時針對北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、重慶、四川、陝西省（直轄市）啟動防汛四級應急響應。