江西暴雨｜上饒民辦醫院被洪水淹沒　物資設備報廢損失逾1200萬

本月中，江西省迎來今年首場暴雨洪澇災害，其中上饒市出現嚴重洪澇災情，降雨量達 277.9 毫米。

位於上饒市區高鐵新區的江西上饒瑞東醫院亦未能避過洪澇，醫院一樓的影像科、保安室、發熱門診都被洪水淹沒，大批物資、設備報廢。知情人士透露，此次洪澇災害令醫院損失1201萬元（人民幣，下同）。



《健康時報》報道，6月20日晚，位於上游的信江、饒河幹流均出現洪水，上饒玉山七一水庫組織洩洪，洪水沿着信江從上游一路向下，經過玉山縣，到達上饒市區。

有知情者透露，政府在洩洪前10小時已對外發布洩洪文件，但醫院內的大型設備是固定、無法及時搬移，「當晚真的很驚險，水位上漲很快，醫院緊急組織人員撤離，有一位值班人員，當我們到達時，他還在睡覺，水位馬上就要淹沒到床了」。當時，醫院的發電設備已被洪水泡壞，在沒過膝蓋的洪水中，醫院緊急撤離所有人員，慶幸沒有造成人命傷亡。

江西上饒瑞東醫院未能避過洪澇。（上饒瑞東醫院官網）

江西上饒瑞東醫院是非營利性二級綜合醫院，承擔整個高鐵新區居民的醫療服務，亦是上饒市城鎮醫保、農村合作醫療、120急救、工傷醫療鑑定、各大保險公司醫療定點醫院。該院醫科室設置齊全，設有骨傷科、普外科、腦外科、康復科、影像科、檢驗科、超聲科、心電圖室等近 20 個臨床及醫技科室、還有 ICU 重症監護室，VIP 病房。

本次洪澇淹沒醫院一樓，設於醫院地庫的影像科、消毒供應中心、污物、污水處理間、停車場、發熱門診、洗衣房、食堂等全部被淹沒。

《關於上饒瑞東醫院 6.20 特大洪澇災害損失情況報告》顯示，該院影像科（DR、鉬靶、核磁共振、CT）等設備、物資浸泡報廢，無法作任何影像檢查，導致普外科、骨傷科、乳腺科等臨床科室（尤其骨傷科）無法接診大部分病患，科室日常接診工作停滯。

醫院消毒供應中心的所有物資、耗材、設備、設施都被洪水淹沒，手術室只能維持幾日手術器械供應，相關手術器械消毒需聯繫第三方。發熱門診原本設有疫情防控核酸檢測點，承接醫院員工及病患的核酸檢測工作，但發熱門診被水淹沒後，令疫情防控工作停滯，物資、設備報廢。

此外，醫院停車場的發電機損壞，3輛救護車被淹沒 。截至6月24日統計數據，洪水令醫院損失1201萬元，尚不包括發熱門診後期重新建造費用。

院方已向江西省社會辦醫療機構協會求助，但截至6月25日，通過協會幫助，醫院在社會僅籌得不超過2萬元。江西省社會辦醫療機構協會副會長兼秘書長陳華峰表示，醫院在抗擊新冠疫情期間，儘管連年虧損，但仍然捐資捐物，現在遇到困境，希望大家都能幫忙，「經過實地考察，這場洪澇災帶給醫院的損失無法彌補，經營困難」。

中國非公立醫療機構協會常務副會長兼秘書長郝德明表示，國家鼓勵社會辦醫，但各地落實相關政策不積極，社會辦醫各種保障體係不健全，江西上饒瑞東醫院的遭遇絕非個例，建議建立非公立醫療機構相應的災情保障體系，完善受災補助制度。

郝德明指出，社會辦醫發展不平衡、不充分的矛盾日益突出，在政府購買服務、經濟補貼和表彰待遇方面都不如公立醫療機構，呼籲各地政府部門應該落實國家關於對公立和非公立醫院實行一視同仁政策，幫助困難的非公立醫院渡過難關。