暹芭風球│工程船沉沒27人仍失蹤　內媒：船員均穿救生衣棄船逃生

颱風「暹芭」襲港期間，昨日（2日）香港西南海面發生沉船意外，一艘內地工程船船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。截至目前，船上30名人員只有3名被救起，27人仍失蹤。

據內媒《每日經濟新聞》今日（3日）報道，擁有工程船的上海華景智雲海洋科技有限公司相關負責人表示，事發時浪高一度達到10米左右，「給錨鏈的拉力太大，導致錨鏈斷裂，然後船就不受控制了」；相關負責人又指，事發時所有船員都穿了救生衣後棄船離開。



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據早前報道，廣東省海上搜救中心今日（3日）凌晨表示，涉事工程船為海上風電場專案施工浮吊船「福景001」輪，昨日凌晨3時50分在廣東陽江附近海域拋錨逃避颱風時，錨鏈斷裂遇險。中心指目前該船已沉沒，27人墮海失聯，搜救行動正在進行中。

「福景001」輪由上海華景智雲海洋科技有限公司（以下簡稱「上海華景智雲」）所擁有，應用於由粵電集團陽江公司所投建，位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮附近海域的青洲一、二海上風電項目海上風電工程，而項目一共佈置92台抗颱風型MySE11-230海上風力發電機組，「福景001」輪就負責承擔其中不少於40套導管架與基礎鋼管樁的沉降工作。

一名相信是船員的男子坐輪椅被推入急症室病房，有警員在房內調查，據悉因是內地船員故手續較複雜。（梁偉權攝）

《每日經濟新聞》報道指，對於事故發生的原因，上海華景智雲相關負責人表示，事發時「福景001」輪所處的避風錨地依然離颱風很近，「天氣十分惡劣，風力也很強。那個時候的浪高一度達到10米左右，給錨鏈的拉力太大，導致錨鏈斷裂，然後船就不受控制了」。

該負責人還證實，事故發生時，所有船員都是穿了救生衣後棄船離開。負責人還稱，目前船上27名人員還是失聯狀態。