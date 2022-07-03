暹芭風球｜飛行服務隊救援工地工程船意外 鄧炳強讚揚救急扶危
撰文：黃偉倫
出版：更新：
颱風「暹芭」襲港期間，昨日（2日）8號風球生效期間，香港西南海面發生沉船意外，一艘內地工程船船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。保安局局長鄧炳強今日（3日）到政府飛行服務隊總部，探訪昨日參與救援行動的人員，並讚揚他們優秀精銳，在危難面前，走在前線，救急扶危。由於仍有船員失蹤，政府飛行服務隊今日繼續出動。
+3
鄧炳強今到政府飛行服務隊總部探訪救援人員
工程船昨日在颱風「暹芭」風眼附近、距離香港西南面約160海里（大約300公里）斷開兩截傾側，30名船員棄船逃生。政府飛行服務隊接獲通知便隨即出動搜救，成功救起三名船員。事發位置鄰近颱風「暹芭」中心，當時海面翻起湧浪，能見度低，令搜救工作十分困難。
保安局局長鄧炳強今日到政府飛行服務隊總部，探訪昨日參與救援行動的人員，感謝他們在惡劣天氣環境下，冒着生命危險，參與救援行動，形容「英勇非凡，表現卓越」。
由於仍有船員失蹤，政府飛行服務隊今日繼續出動參與搜救。鄧炳強讚揚政府飛行服務隊優秀精銳，往往在危難面前，走在前線，救急扶危。
暹芭風球｜廣東省海上搜救中心：遇險工程船已沉沒 27人失蹤暹芭風球│飛行服務隊闖風眼營救 3船員抓欄杆自救 同事或被沖走暹芭風球｜風暴襲港期間3人受傷入院 港府收45宗塌樹1宗水浸報告暹芭風球｜紅磡碼頭大浪拍岸多人追風 小朋友：應該掛10號風球暹芭風球｜醫管局確診者指定診所下午停應診 籲病人落波後再預約