暹芭風球｜飛行服務隊救援工地工程船意外　鄧炳強讚揚救急扶危

颱風「暹芭」襲港期間，昨日（2日）8號風球生效期間，香港西南海面發生沉船意外，一艘內地工程船船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。保安局局長鄧炳強今日（3日）到政府飛行服務隊總部，探訪昨日參與救援行動的人員，並讚揚他們優秀精銳，在危難面前，走在前線，救急扶危。由於仍有船員失蹤，政府飛行服務隊今日繼續出動。



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鄧炳強今到政府飛行服務隊總部探訪救援人員

工程船昨日在颱風「暹芭」風眼附近、距離香港西南面約160海里（大約300公里）斷開兩截傾側，30名船員棄船逃生。政府飛行服務隊接獲通知便隨即出動搜救，成功救起三名船員。事發位置鄰近颱風「暹芭」中心，當時海面翻起湧浪，能見度低，令搜救工作十分困難。

保安局局長鄧炳強今日到政府飛行服務隊總部，探訪昨日參與救援行動的人員，感謝他們在惡劣天氣環境下，冒着生命危險，參與救援行動，形容「英勇非凡，表現卓越」。

由於仍有船員失蹤，政府飛行服務隊今日繼續出動參與搜救。鄧炳強讚揚政府飛行服務隊優秀精銳，往往在危難面前，走在前線，救急扶危。