大馬女生在台灣被殘殺　「5袋屍塊」傳惡臭被發現　下體不知去向

來自馬來西亞霹靂州的女子、25歲的鄧永恩，因熱愛台灣而前往半工半讀，就讀暨南大學的她選擇在畢業後，繼續在台灣發展，並在台北車站的某家拉麵店工作，後來居然成了分屍案的受害者。據了解，事發當日她被台北市萬華區的住家監視器拍到下班返家的一幕後，就此人間蒸發，慌張的家屬急忙報警，不料在基隆郊外找回時已成冰冷的屍塊，至於曾糾纏且示好的詭異室友，也在案發後離奇失蹤。



據了解，這起命案發生在2020年1月11日，當日恰好是台灣總統、立委選舉日，就在總統蔡英文高票上任全面執政之時，萬華警方卻趕往基隆市瑞芳區的自強產業道路，只因有民眾尋獲了幾袋奇怪的垃圾……

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儘管該山區偏僻但仍有許多來車，警方後來證實那是女性的屍體，推測嫌犯可能是想毀滅證據而亂丟垃圾，進而遭附近民眾揭發，5大袋的屍塊更是狂飄臭味，下體的部位甚至不知去向。

後來，萬華警方也接獲了失蹤通報，一名男子宣稱，他在下午2時左右下班返家時，看見同住表妹（意指鄧女）的同事在樓下找人，同事也透露，鄧女沒去公司也沒請假，個性乖巧、能力非常好的她不可能突然不見。警方經調閱監視器後看見，鄧女在上樓後就再也沒有下樓，挨家挨戶搜索時有一間住戶引起了注意，命案就此曝光，兇手就是住在對面且擁有傷害、盜竊以及強盜前科的45歲林國平，他的浴室還有血跡，懷疑就是分屍現場。

警方說明，林男透過頂樓的曬衣區越過窗戶運屍，鄧女的屍體被分裝成幾袋，甚至還有用上了箱子，他後來還租車把沾血的物品全都載走，並傳訊息給朋友說想輕生，內容提及「我做錯事」、「我要離開了」，接著就死在了一處空屋裡，他把門窗縫隙貼死後，選擇燒炭自殺。對於林男的結局震驚了社會，而鄧女破碎的屍體在被修復後，家屬亦趕到台灣舉辦簡單的告別式，火化後帶回馬來西亞，家屬悲痛的說，希望台灣司法能夠在名義上判處林男死刑，還女兒一個公道。

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