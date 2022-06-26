四川男子吸毒現幻覺　遭母親責罵後持刀殺害雙親　已被執行死刑

今日（26日）是國際禁毒日，最高法發布了2022年十大涉毒犯罪典型案例，其中包括四川一宗吸毒致幻後殺死父母的故意殺人案，引起關注。



最高法通報的案情顯示，1981年出生的無業男子鄭波有吸毒習慣，2019年10月4日，鄭波在家中吸食了冰毒，次日凌晨1時許，鄭波無端懷疑妻子有外遇，與妻子發生爭執。

至4時許，鄭波到父母睡房，表示要與妻子離婚，遭到其66歲母親責罵。鄭波隨即持隨身攜帶的仿製軍刀捅刺母親的頭面部、頸部等處數刀，後又持刀捅刺癱瘓在床的76歲父親頸部等處數刀。

鄭波的妻子曾勸阻鄭波，鄭波持刀威脅妻子下跪。之後鄭波見母親未死，用腳踢其頭部，並再次捅刺父母數刀，致二人死亡。

據通報，該案由四川省成都市中級法院一審，四川省高級法院二審。最高法院對本案進行了死刑覆核。法院認為鄭波吸食毒品產生幻覺，持刀殺死父母，殺人犯意堅決，犯罪情節惡劣，手段殘忍，已構成故意殺人罪。據此，對鄭波判處並核准死刑，剝奪政治權利終身。鄭波已於本年5月被執行死刑。

最高法又提到，在本案中，鄭波自述他長期吸毒，平時吸食冰毒、搖頭丸等多種毒品，致幻後無端懷疑妻子出軌，又認為勸阻其離婚的母親為「惡魔」，故持刀殺死母親和癱瘓在床的父親。