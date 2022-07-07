疫情｜內地增338宗本土感染　上海高考今一連三日舉行

國家衛健委公布，內地昨日（6日）新增338宗本土感染個案，其中94宗為確診個案，大部分來自安徽及上海。



內地昨日新增124宗確診病例，其中94宗本土個案，包括安徽39宗，上海32宗，北京、內蒙古、江蘇各4宗，陝西3宗，福建、山東、廣東各2宗，天津、山西各1宗；其餘30宗為境外輸入病例。

同日，內地新增285宗無症狀感染，其中本土244宗，包括安徽128宗，江蘇57宗，上海22宗，福建17宗，山東9宗，內蒙古4宗，天津3宗，廣東2宗，遼寧、陝西各1宗；其餘41宗為境外輸入。

安徽累計報告逾1400宗本土感染

安徽昨日再多167宗本土感染個案，大部分患者來自宿州市泗縣。從6月26日至7月6日，安徽省共報告確診病例306宗，無症狀感染者1121宗。

安徽省宿州市衛健委黨組成員、市疾控中心主任王凱表示，宿州疫情總體形勢向好，社會篩查出現的病例明顯下降，7月5日已經下降到個位數，相信再經過兩三輪的篩查，應該能夠盡快實現社會面清零。

上海：疫情並非Omicron BA.5 引起

上海市昨日新增54宗本土感染，包括32宗確診病例和22宗無症狀感染者，大部分患者都在隔離管控中發現。

有上海市民擔心本次疫情是由Omicron BA.5引起。上海市政府回應稱，截至目前，已完成的病毒基因測序結果顯示，沒有發現Omicron BA.5 變種病毒，目前均是Omicron BA2.2。

延期一個月後，上海高考今日（7日）起一連三日舉行，超過5萬名考生赴考。所有考生考前3天須按規定完成2次核酸檢測；考試當天，考生在出發前往考點前須完成一次抗原檢測；在今明（8日）兩日，考生需在考點進行核酸檢測，並提前打印好紙質版核酸碼；7月9日外語聽說測試考試結束後，考生回社區完成當天的核酸檢測。

江蘇無錫：多人毆打防疫人員， 2人被刑拘

江蘇無錫市公安局梁溪分局昨日通報稱，7月4日晚上7時許，有防疫工作人員在豐涵家園發放生活物資時，部分等候群眾不聽指揮，造成現場混亂。防疫工作人員遂將裝載物資的車輛駛離，在車輛停下後被小區居民王某勇、王某宇等人毆打。

目前，王某勇、王某宇已被梁溪警方依法刑事拘留。警方敦促其他涉案人員盡快自首。