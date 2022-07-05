疫情｜新冠康復者就業難　上海迪士尼等企業列明「陽過的不要」

近期，上海傳出有企業拒絕聘請新冠肺炎康復者，無論是微信兼職群組，抑或是招聘會現場，不少企業都會要求查驗求職者近兩個月的核酸檢測記錄，甚至表明「進過方艙的不要、陽過的不要」。到底是部分求職者的個例，還是普遍情況？



《新聞晨報》報道，28歲的陳峰是湖北十堰人，此前在廣東的電子廠、工地打工。今年4月7日，他通過一家勞務派遣公司的介紹，與其他幾位同伴從廣州到上海，打算在方艙醫院做義工，日薪800元（人民幣，下同）。

當時陳峰心想，賺錢同時也能為抗疫出一份力，於是在4月12日開始到國家會展中心方艙工作。直至4月20日，他確診為陽性並在方艙內接受治療，直到治愈出院。出院後，陳峰一直沒有固定的住所，不少小旅館見他4月有兩次核酸檢測記錄為陽性，就拒絕讓他入住。

自此，陳峰開始在上海「流浪」，他先是去了虹橋火車站打地舖，再去了松江九亭。現時，他只能暫時在臨港的公園露宿，晚上在公園的椅子上睡覺，衣服雜物等行李則用一個黑色垃圾袋裝好，堆放在公園一處角落位置。

陳峰一邊「流浪」，一邊也通過勞務市場、微信群的招聘信息，想在上海找一份臨時的工作。但在微信群組中，無論是電子廠、保安、快遞分揀員等，都在招聘要求寫明「陽過的不要、進過方艙的不要」。

右下角的上海大金空調的招聘信息，列明「進過方艙、陽過、做過方艙志願者的不要」。（新聞晨報）

報道提到，上海浦東秀沿路康新公路一帶聚集大量勞務介紹所，是上海最大的勞務市場之一。多間中介公司透露，不少企業都拒絕招聘新冠康復者，甚至會在招工告上列明「需要上海本地72小時以內核酸，之前陽過或方艙志願者暫不接收」。

其中，上海迪士尼樂園項目保安的招聘信息中，列明「確診過陽性的不要」；上海大金空調的招聘信息，亦表明「要48小時核酸報告，進過方艙、陽過、做過方艙志願者的不要」。上海富士康的招聘信息中雖未列明拒招新冠康復者，但中介坦言「富士康不要陽性的」。

值得一提的是，上海達豐電腦有限公司未有在招工告示上標明拒收新冠康復者，只要求求職者無可疑流行病學史，非中高風險地區，非封控區和管控區；同住人無居家隔離人員；無發熱、咽乾、咽痛、咳嗽等疑似新冠肺炎症狀；報到當日需持48小時內核酸檢測陰性報告及抗原檢測陰性結果，或24小時內核酸檢測陰性報告，且招錄現場抗原檢測陰性；體溫、健康碼、行程碼均正常；必須要有打過兩針疫苗記錄。

對於拒招新冠康復者一事，大金空調回覆稱，公司在官方發布招聘要求條件時，從未將「不招收陽性康復人員及方艙志願者」作為招聘要求條件，也從未向勞務中介提出此招聘要求條件。至於上海迪士尼則未有回應事件。