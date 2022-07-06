北京直航入境人員實施「7+3」政策　出入聚集場所須接種疫苗

北京市今日（6日）宣布調整首都防控政策措施，對密切接觸者、直航北京入境人員實行「7+3」，即7天集中隔離加3天居家健康監測。同時，自7月11日起，所有出入聚集場所的人士都必須接種新冠疫苗。



疫情為輸入病例引起 初判總體可控

北京市召開新聞發布會，北京市疾控中心副主任龐星火通報，北京市疾控中心實驗室對7月5日通報的感染者1至3的標本進行基因測序，結果顯示病毒均屬於Omicron BA.5.2分支。基因序列比對結果顯示，3名感染者與北京市現有及既往本土病例、北京市境外輸入病例序列同源性低，為不同傳播鏈。

綜合流行病學調查及基因測序結果，本次疫情為輸入病例引起的本土聚集性疫情。截至目前，除昨日通報的感染者1為社會面篩查人員，其餘感染者均為其密切接觸者，均為隔離觀察人員，傳播鏈條清晰，來源明確，根據現有疫情發展態勢，初步認為本次疫情總體可控。

調整防控政策措施

北京市調整首都防控政策措施。此前的「14天內有1例及以上本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗，下同）旅居史人員嚴格限制進返京」，將調整為「7天內有該區域旅居史人員嚴格限制進返京」。對有1宗及以上本土新冠感染者所在地級市其他縣人員、陸路邊境口岸所在縣人員不再限制進返京。同時，分批恢復直航北京國際商業客運航班。

有進返京計劃的旅客，持48小時內核酸檢測陰性證明、「北京健康寶」綠碼，在測溫正常且做好個人防護的前提下可正常進返京，抵京24小時後、72小時內進行1次核酸檢測。對於通勤人員，繼續執行進返京查驗72小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼政策。國內其他口岸入境人員在當地完成「7+3」後，持48小時內核酸檢測陰性證明、「北京健康寶」綠碼即可正常進返京。

對密切接觸者、直航北京入境人員實行「7+3」政策；對密切接觸者的密切接觸者實行7天居家隔離；對涉疫場所暴露人員、7天內有陸路邊境口岸所在縣旅居史人員實行「3天2檢」並做好健康監測。

做好常態化防控，市民進入黨政機關、企事業單位、各類公共場所及社區（村），參加有組織聚集活動和乘坐公共交通工具，需嚴格測溫掃碼和查驗72小時內核酸陰性證明。

出入聚集場所須接種疫苗

北京市衛健委副主任李昂通報，自下周一（11日）起，出入老年大學、老年活動站（室）和老年人健身娛樂活動場所長者要盡快應接盡接；出入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人士須接種疫苗，其他限流、預約場所優先安排已接種疫苗人士進場。