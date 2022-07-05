西安疫情｜本輪流行Omicron BA.5　明起實施管控暫停堂食一周

陝西省疾控中心今日（5日）公布，陝西省本輪為Omicron BA.5疫情。西安市自明日（6日）凌晨零時起，實施7天臨時性管控措施，公共場所暫停營業、暫停堂食。



陝西省疾控中心公布，省疾控中心對陽性感染者的核酸樣本進行全基因組測序，結果確定為Omicron BA.5 變種病毒。目前，西安市共有高風險區5個、中風險區3個，低風險區4個。西安市除長安區、曲江新區、國際港務區、雁塔區外，其他區域為常態化管理區域。

為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，西安市疫情防控指揮部決定自7月6日凌晨零時起，在西安市實行7天臨時性管控措施。

西安市要求，公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所和農村集貿市場，包括KTV、網吧、酒吧、健身房、體育館、室內景點、圖書館、博物館、戲院等，暫停營業一周。全市各餐飲單位，包括飲品店、小吃店、早餐店等暫停堂食一周，嚴格落實掃碼登記等制度，市民可以到店自取、網絡或電話等外賣訂餐，實施「無接觸式」配送服務。

同時，一周內暫不舉辦大型會議、各類線下培訓，嚴控群體性活動；所有宗教活動場所暫時關閉，暫停一切宗教活動；中小學、幼兒園提前放假，高校實行封閉管理，培訓機構暫停營業1周。