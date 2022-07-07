內地多間酒店須持24小時核酸報告入住　有民宿拒康復者、前密接者

內地近期傳出新冠康復者、曾到過方艙醫院人士被一些企業拒絕錄用的情況。7月6日，內媒《澎湃新聞》致電上海等多個地方的近30間酒店、民宿，其中不少酒店要求旅客持24小時、48小時核酸陰性報告入住。

此外，有個別民宿、酒店公寓稱，暫不接待有新冠感染史、密接史的人員。



報道稱，崇明區花雨花畔民宿（上海森林公園店）客服人員表示，因為近期市內疫情有所反覆，該民宿暫不接待曾有新冠感染史、密接史的遊客。該民宿會核查遊客近1至2月內的核酸檢測情況。若遊客核酸檢測記錄無異常，持有24小時內核酸陰性檢測報告即可入住。

在江蘇南京，H酒店·南京鼓樓地鐵站店表示，目前上海來的旅客均無法接待。

不過，上海青浦區上海柿園客棧客服人員表示，遊客提供48小時內核酸陰性檢測報告即可入住。青浦區上海夏陽湖皇冠假日酒店亦指，只需健康碼、行程碼等是綠色，並持48小時內核酸陰性檢測報告即可入住。

浙江杭州洲際酒店、南京金陵飯店、南京十七築民宿等也表示，有過新冠感染史或密接史的旅客，出示解除隔離書和48小時核酸陰性證明、行程碼健康碼綠碼，符合體溫正常等即可正常入住。

廈門凌霄美學度假民宿表示，密接和有新冠肺炎感染史旅客，通過三天兩檢核酸檢測可以正常入住。

成都香格里拉大酒店則稱，只要旅客遵守四川省疫情防控的要求，視不同風險地區的情況做好防疫措施，即可持24小時內核酸陰性證明辦理入住。西藏日喀則旺潤酒店也表示，所有旅客均可依照省疫情防控要求，憑綠碼及24小時內核酸陰性證明辦理入住，無特別要求。