疫情｜內地增378宗本土個案　上海增33個疫情中風險區

國家衛健委公布，內地昨日（7日）新增378宗新冠肺炎本土感染個案，其中47宗為確診個案，安徽及上海佔最多，各有17宗。



內地昨日新增97宗確診病例，其中47宗本土個案，包括上海17宗，安徽17宗，內蒙古4宗，福建3宗，廣東3宗，江蘇2宗，陝西1宗；其餘50宗為境外輸入病例。

同日，內地新增381宗無症狀感染，其中本土331宗，包括安徽140宗，江蘇67宗，山東66宗，上海28宗，福建14宗，陝西8宗，廣東4宗，廣西2宗，海南2宗；其餘50宗為境外輸入。

截至昨日24時，各地現有870宗確診病例（含2宗重症病例），累計220301宗治愈出院病例，累計5226宗死亡病例，累計報告226397宗確診病例，現有1宗疑似病例。

另一方面，在延期一個月後，上海高考昨日起一連三日舉行，據當地新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室消息，根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，經研究決定，自今日（8日）起新增33個疫情中風險區。

此外，在前日（6日），北京市新冠疫情防控新聞發布會公佈，近期北京出現的新冠感染者經過基因測序結果顯示，均屬於Omicron變異株BA.5.2分支。