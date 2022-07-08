河南賦「紅碼」事件再現涉多地儲戶　鄭州政務熱線稱轉內部網處理

河南紅碼風波早前鬧得沸沸揚揚，雖然已有多名官員被問責，然而據多家內媒報道，周四（7日）深夜，山東、遼寧等地的河南村鎮銀行儲戶反映自己的健康碼再次被遠程賦「紅碼」，目前至少已涉及6名儲戶。



來自山東濟南的河南某村鎮銀行儲戶梁先生表示，他周四做完核酸，晚上8時多卻突然發現自己的山東健康碼再度變紅。賦碼信息顯示，紅碼異常信息由河南省推送，原因是來自高風險地區未滿14天，或未檢測到第14天後核酸陰性結果。他的健康碼也曾在6月14日被河南省賦過紅碼，不過在翌日多家媒體就賦紅碼事件廣泛報道後，又變回綠。他表示，自己6月27日到過鄭州的河南銀監局詢問村鎮銀行取款事宜，29日返回濟南後就一直未外出，不清楚為何此次又被賦紅碼。

遼寧瀋陽的沈先生亦遇上類似情況，其「遼事通」健康碼周四晚被「紅碼」，但72小時核酸檢測仍顯示為陰性。他表示，這幾個月來自己一直待在瀋陽，從未到鄭州，對被遠程賦紅碼感到莫名其妙。而他將情況反映到社區後，社區工作人員建議他積極跟河南省溝通，瀋陽市沒有權限處理由河南省賦的紅碼。

周五（8日）凌晨，鄭州市政務服務熱線接線員表示，已接到多名群眾反映被賦紅碼，已轉區政府。可是，當被問及具體轉哪個區時，工作人員電話靜音幾分鐘後又改口稱「轉我們內部網」處理。

6月中旬，多個省區市的1317名河南村鎮銀行儲戶曾因討債被鄭州市現場或遠程賦紅碼，引發廣泛關注。6月22日，鄭州市紀委監委通報稱，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部、鄭州大數據發展有限公司5名相關責任人擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為。

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