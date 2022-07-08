「海巡08」今下水　屬中國首艘深遠海大型專業海道測量船

中國首艘具備深遠海測量能力的專業海道測量船「海巡08」周五（8日）在中國船舶集團旗下江南造船下水，據央視報道，建成後，其將成中國規模最大、綜合能力最強、設備設施最先進的新一代大型專業海道測量船，測量能力達到世界領先水平；其建造對於有效保障重要航運通道通航安全，維護國家海洋權益和環境保護，加快建設交通強國具有重要意義。



報道指，該海道測量船於2019年12月30日開工，其由中國船舶集團旗下七〇八所設計，設計航區為無限航區，總長123.6米、型寬21.2米、型深9.3米，排水量約7500噸，設計航速15節，續航力18000海裡，自持力60天，定員100人。船舶採用B3級冰區加強，具備DP2級動力定位能力，可在9級海況下安全航行，5級海況下漂泊測量、4級海況下走航式測量作業。

未來，「海巡08」將交付交通運輸部東海航海保障中心成為深遠海海道測量旗艦，主要用於中國管轄海域特別是深遠海海域的海道測量工作，並參與全球海上應急搜救與測量行動、國家重大海上維權行動、區域和國際聯合海洋測繪交流。其又可以對中國管轄海域實施全海深全要素測量，使中國海道測量實力及應急掃測和搜尋能力進一步提高，並推動海道測量實現由近海邁向深遠海的升級。

據了解，海道測量是對於海洋中涉及船舶航道的測量和繪製，海道測量船就是通過海洋實景影像的勘測收集，生成的航海圖，實現在海上的實景導航。海道測量船需要「高清影像」對海洋地形、地貌進行精確勘測，例如海洋山丘的寬度、長度等。而為達此效果，聲學設備系統就成了關鍵。為使聲學設備更好發揮作用，且避免艏部層流中氣泡的影響，「海巡08」輪將聲學設備安裝在船底下方的吊艙中，在國內船舶建造過程中屬首次使用。