安倍遇刺｜東京電視台照播美食節目登微博熱搜　網民：暗示吃喪酒

前日本首相安倍晉三周五（8日）在奈良街頭發表演講時遇襲中槍，各大日媒都第一時間對這一重大事件進行報道，惟作為日本六大電視台之一的東京電視台，卻依舊堅持我行我素的作風，仍按原定計劃播放美食節目，引發廣泛關注。與「東京電視台」相關的話題還登上微博熱搜，不少內地網民都稱這是可以「吃席」、「開席」（喪事的酒席）的意思。



+ 8

安倍晉三上午遇襲後，日本的NHK電視台、日本電視台、朝日電視台、TBS電視台、富士電視台都對事件進行緊急報道，但卻有日本網民發現，東京電視台仍在播放名為「請看這道輪島市民的家庭美味——河豚味噌湯」的美食節目，被指極其我行我素。

東京電視台常被稱之為「最強傳說」，因為無論發生任何突發新聞都會「雷打不動」地播放預定節目。據了解，2011年日本大地震發生時，東京電視台直到NHK地震速報後8分鐘才開始播出緊急新聞。此外，日本天皇去世、首相辭職、朝鮮射導、特大罪案發生，東京電視台都「不為所動」，最多只插播一條字幕。

公開資料顯示，東京電視台成立於1964年4月，最初屬於日本科學技術振興財團。在當時日本政府重視教育、振興科技的宣傳方針下，該台負責為財團附屬高中播放電視教學節目，卻也因此收視率低下、負債嚴重甚至開不出工資，不得不被迫裁員，壓縮播出時間，但經營依然難以脫困。

直至1969年，日本經濟新聞社出資10億日元收購了該台。1973年，該台正式更名為東京12頻道，逐步從教育電視台轉型為綜合電視台。1981年，東京12頻道更名為東京電視台，依托日本經濟新聞社的資源拓展播放平台，業績逐漸得到改善。2004年，該台在東京證券交易所上市，成為「五大民放」中最後一個上市的電視台。

今次東京電視台的「處變不驚」還被不少內地媒體注意到，話題「東京電視台」、「東京電視台還在播放美食節目」等登上微博熱搜榜，有內地網民指，「是可以吃席的意思了」、「他們這個台好像不管發生什麼事都這樣」、「東京電視台依然是一個堅持自我的電視台」、「你們怎麼這樣啊，怎麼說也是一條人命啊，還在這裡討論的熱火朝天的，不用開席了嗎，菜都涼了」。

而除此之外，微博熱搜榜大部分話題都與安倍晉三遇刺相關，不過，因安倍晉三曾公開參拜靖國神社以及發表「台灣有事就是日本有事」的言論，大部分內地網民的評論都出現「一邊倒」：「考生記住了，歷史考試送分題：7.7盧溝橋事變抗日戰爭爆發，7.8日本首相安倍晉三中槍身亡」、「安倍晉三應放下仇恨，原諒槍手，並抹去這段被刺歷史」、「怎麼都在幸災樂禍，發生這種事我這種愛好和平的人一點高興不起來。除非嫌疑人平安逃脫」、「死了就死了，說那麼委婉幹嘛，下去跟肯尼迪喝茶吧」。