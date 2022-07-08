安倍晉三身亡｜政要維安受關注　台灣立委：須警惕「境外勢力」

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，享壽67歲。台灣民進黨立委林俊憲今在臉書表示，隨著國際局勢越來越趨於分化，不同價值觀的人群之間對立升高，往後類似的事件或許在世界各地都有可能出現。「尤其台灣面臨許多境外勢力侵擾，對於政要的維安更要特別注意，不讓少數極端分子有機可乘」。



日本前首相安倍晉三遇刺的現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 8

林俊憲指出，安倍雖然已經卸任，但仍然是日本政界最有影響力的人物之一，因此接下來周邊乃至日本國內的局勢，需要密切注意。

他也提到，「印太戰略」構想最早的奠基者便是安倍，早在2006年就提出了「自由與繁榮之弧」，主張與日本同樣享有自由民主價值的國家加強合作，接著又延伸出「亞洲民主安全之鑽」，加強美日印澳間的合作。

林俊憲稱讚，實在不得不佩服安倍的遠見，10幾年前就預測到當今的世界局勢，甚至比美國早一步布局，包括TPP也是在這套戰略下誕生。安倍也比任何人更明白台日之間唇亡齒寒的道理，在其任內兩國關係越來越緊密，成為世間少見的良善循環。

林俊憲並表示，「攻擊民主國家的政要毫無意義，因為關鍵是站在他背後的無數人」，目前尚不確定兇手的動機為何，但不難想像其對安倍的施政或言論應該有某些不滿，縱使如此，刺殺民主國家的政治人物是最無效、最愚蠢的做法，因為政治人物只是民意匯聚成的化身，消滅一個人並不會讓其背後代表的廣大人群害怕而消失，反而會因憤怒而更加壯大。

槍手從背後靠近安倍晉三的情形▼▼▼

+ 2

更多安倍晉三遇刺相關照片▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

日前首相安倍晉三遭槍擊…送醫搶救無效身亡 享壽67歲

前日相安倍槍擊後狀況極為危險 夫人安倍昭惠趕抵醫院

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】