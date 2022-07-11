人大法學院院長評法治十年成就：落實依憲治國　群眾認可司法公正

中國人民大學重陽金融研究院7月8日主辦「向世界講中國這十年」主題講座。本場講座由中國人民大學法學院院長黃文藝以「中國法治這十年」為題。

他總結中國法治十年成就體現在習近平法治思想、健全法治領導體制、全面貫徹落實依憲治國、完善法律規範體系和落實司法公正，並表示人民群眾對司法公正的認可度明顯提高。



習近平法治思想

官方媒體《新華社》報道，黃文藝表示，習近平法治思想實現了馬克思主義法治理論中國化時代的歷史性飛躍，其法治思想中提出來的中國特色社會主義法治體系，依規治黨、涉外法治，都是過去沒有提過的新範疇、新理論。

他稱，習思想中提出，改革和法治的關係，「在法治下推進改革，在改革中完善法治」命題，概括處理好法治和改革的基本原則；關於建設德才兼備的法治工作隊伍的理論，抓住領導幹部的關鍵少數的理論，都屬於由淺到深的理論創新。

他指，習近平法治思想內涵豐富、論述深刻、邏輯嚴密、系統完備，其核心要義和實踐要求集中體現為習近平在中央全面依法治國工作會議上明確提出並深刻闡述的「十一個堅持」。

黃文藝表示，習近平法治思想實現了馬克思主義法治理論中國化時代的歷史性飛躍，依規治黨、涉外法治，都是過去沒有提過的新範疇、新理論。（Getty Images）

中國法治領導體制

健全中國的法治領導體制方面，黃文藝提到，中共領導是中國特色社會主義法治之魂，是中國法治同西方資本主義國家法治的最大區別。

他表示，十年來黨中央對全面依法治國實行集中統一領導的格局已經確立；地方黨委在本地區發揮總攬全局、協調各方的領導核心作用，按照協調推進四個全面「戰略佈局」，對本地區法治建設實行全面領導；建立黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責制度。

中國依憲治國

依憲治國方面，黃文藝認為這十年法治建設第三個歷史性成就是憲法得到全面貫徹落實。他舉例，設立國家憲法日和憲法宣誓制度，讓憲法的條文、原則和精神在全社會落地生根，現在各級國家機關已經普遍推行了憲法宣誓的制度。

比如，設立憲法監督的專門機構。主要在全國人大下設憲法和法律委員會，承擔推動憲法實施、開展憲法解釋、推進合憲性審查、加強憲法監督等職責。加強合憲性審查和備案審查工作。

他提到，委員會對於發現存在違憲違法問題的規範性文件，採取有效措施督促制定機關及時修改或者廢止。依據憲法作出重大決定。十年來，依據憲法規定，中國先後實行了兩次特赦。

黃文藝稱，全國人大憲法和法律委員會發發現存在違憲違法問題的規範性文件，採取有效措施督促制定機關及時修改或者廢止。（Getty Images）

完善法律規範體系

法律規範體系方面，黃文藝稱，各級立法機關十年來推進立改廢釋纂，加快重點領域、新興領域、涉外領域立法，法律規範體系更加完備，系統管用，以良法促進了發展，保障了善治，並聚焦國家安全領域立法的短板，先後制定了國家安全法等一批重要法律。

他舉例，2018年3月，十三屆全國人大一次會議通過的第五個憲法修正案，確立了習近平新時代中國特色社會主義思想在國家政治和社會生活中的指導地位。2020年頒布的民法典，是新中國成立以來第一部以「法典」命名的基礎性法律，民法典的頒布標誌著中國民事法律規範體系真正走向成熟。

黃文藝稱，立法機關聚焦國家安全領域立法的短板，先後制定了國家安全法等一批重要法律。圖為國家主席習近平和國務院總理李克強（右） 2020年5月28日在全國人民代表大會大會堂閉幕會議上對香港國安法案草案進行投票時按下綠色按鈕。（Getty Images）

中國司法公正

司法公正方面，黃文藝認為，黨中央十年來對新時代司法體制改革作出了系統化的頂層設計，推動了各項改革措施落地，司法質量、效率和公信力持續提升，人民群眾對司法公正的認可度明顯提高。

他認為十年來，黨中央對新時代司法體制改革作出了系統化的頂層設計，推動了各項改革措施落地，司法質量、效率和公信力持續提升，人民群眾對司法公正的認可度明顯提高。（Getty Images）

他舉例，推動省級以下地方法院、檢察院的人財物統一管理，設立最高法院的巡迴法庭，在全國設立了六個巡迴法庭，設立了跨行政區劃的法院檢察院，特別是新建立了三類法院，知識產權法院、互聯網法院、金融法院等專門法院。

比如，明確員額法官檢察官的辦案權限，排除對辦案活動的違法干預，提出了錯案追究責任制，確保放權不放任、有權不任性。司法機關堅持實事求是，有錯必究的原則，依法糾正了一大批重大的冤案錯案。