前最高法院副院長沈德咏被查　曾稱問心無愧、無貪瀆擅權

中央紀委國家監委周一（21日）通報，十三屆全國政協常委、社會和法制委員會主任沈德咏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。沈德咏曾任前最高法院副院長、上海市紀委書記。在任上海市紀委書記時，奉命負責調查審理上海社保基金挪用案、陳良宇貪腐案。



中央紀委國家監委昨日在官網公布，十三屆全國政協常委、社會和法制委員會主任沈德詠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。沈德詠同時是中共十八屆、十九屆中央委員。

今年68歲的沈德詠，是今年首名被查的正部級官員，曾任江西省高級人民法院副院長、江西省紀委副書記等職務；1998年12月出任最高人民法院副院長；2006年11月至2008年4月擔任上海市委常委、市紀委書記，奉命負責調查審理上海社保基金挪用案、陳良宇貪腐案；2008年4月至2018年6月，任最高人民法院黨組副書記（正部級）、常務副院長，一級大法官。

沈德咏涉嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中央紀委國家監委網站）

在最高法院任職20年間，沈德詠的多篇文章曾引發內地法律界的廣泛關注。 2013年5月6日，他在《人民法院報》發表《我們應當如何防範冤假錯案》；2017年6月，於「于歡故意傷害案」宣判後，他隨即發表《我們應當如何適用正當防衛制度》。

沈德詠2018年離任最高院副院長時，曾在最高法院全體幹警的辦公平台發布一份《離職告別書》，指離任最高院副院長是釋然、解脫、自由，並說「我自認為基本上做到了立足崗位、守好本分、盡力而為，沒有貪瀆擅權，沒有媚上欺下，沒有攬功諉過。」

前最高法院副院長沈德詠的離職告別書：



親愛的各位同事：

根據我的誠懇請求，中央決定提前一年左右的時間，免去我在最高人民法院擔任的各項職務，今天的全國人大常委會已經完成了法律職務免職手續，我30餘年的司法工作生涯，終於可以劃上句號了。

誠如各位所知，在今年的全國「兩會」上，承蒙厚愛，中央已為我安排了全國政協常委及社會和法制委員會主任職務。一身難兼二任，且最高法院領導班子正處於新老交替之際，此時請求去職，或許正是時候。

光陰似箭。從1998年底調任最高法院工作，屈指數來，已經悄然過去了20個年頭。即使去掉2006年11月至2008年4月在上海工作的時間，在這個屋簷下也同大家朝夕相處了18個春秋。 18年的甜酸苦辣，18年的喜怒憂樂，18年的成敗得失，從今開始，就將永遠地進入歷史。

當然，往事不會如煙，但在我的記憶中保留下來的，只有同大家合作共事的愉快，尤其是大家對我的好。此時此刻，要說一點點失落都沒有，那顯然是自欺欺人的說法，畢竟是壯志未酬身先老，主動選擇退出，既是一種自覺，也是一種無奈；要說一點點遺憾也沒有，那也是假的，雖然過去的這些年，遵循《左傳》「三立」遺訓，本著在其位、謀其政、負其責的原則，說了該說的話，做了該做的事，但同自己的理想和大家的期待相比，還存在較大差距，遠不盡如人意；要說一點點留戀都沒有，那更是不真實的。誰道光陰拋擲久？在北京東交民巷27號這所大院，前後20年，我始終如一、問心無愧，真實地做了一回自己，真實地感受到了那種累并快樂著的感覺，真實地觸摸到了工作與事業的關聯、理想與現實的距離、廟堂與江湖的異同。實話實說，這個過程很折磨人，但我很享受這個過程。

因此，在根本上我是欣慰和無憾的。須知，我在這個崗位上已經堅守了18年，尤其是在常務副院長的位置上堅守了創紀錄的10年零2個月，這是一個難度不小、風險不低的崗位，我自認為基本上做到了立足崗位、守好本分、盡力而為，沒有貪瀆擅權，沒有媚上欺下，沒有攬功諉過。 「事非經過不知難」，過往的18年，有多少的艱難時刻、多少的難言之隱、多少的進退維谷，如今我終於可以放下了、釋然了、解脫了，可以由必然王國走向自由王國了，而且身體尚且康健、步履尚且輕盈、頭腦尚且清醒，難道這不是值得慶幸的麼？ ！我從內心感謝各位同事對我的理解、寬容、支持和幫助，特別是肖揚院長、王勝俊院長、周強院長的指點和關愛，新老領導班子各位同事的鼎力相助，使我得以完成了個人工作史上時間最長的一次「堅守」。在此期間，如果因為我的某些言語不妥帖、行事不周全，給我的同事帶來不快或者受到委屈，我願藉此機會深表歉意並敬請諒解。人，只要生命不息，總是要面向未來的。古人有言：「苟日新，日日新，又日新」，在告別既往的時刻，我將迎來人生中一段可以坐看雲起、笑迎春風、柳暗花明的如新時光！

臨別之際，其實我真的沒有什麼忠告可以留給大家，因為我堅信，每一位憑藉自己的學識和能力進入最高法院工作的同事，都是優秀的和獨一無二的。我唯一想說的是，我們親愛的祖國有著數千年的文明史，而實行法治只有短短的幾十年時間。悠久的歷史既是財富，也是包袱。實踐反复證明，我國經濟社會的發展，不可能是「跳躍式」「跨越式」的，尤其是政治體制改革和政治文明建設，必須立足國情、尊重規律、循序漸進，不允許犯顛覆性的錯誤。因此，我們要清醒地認識到，中國法治和司法現代化之路還很漫長，我們這一代人，甚至未來兩、三代人，注定只能是築基者和鋪路人，在推進法治建設和司法改革上，務必要堅持從實際出發，腳踏實地，務求實效，穩中求進是最明智的選擇。習近平總書記在十九大報告的開篇和結尾有兩句很經典的話：「不忘初心，牢記使命」「大道之行，天下為公」。我們既然選擇了學習法律並從事司法工作，尤其是在最高法院工作，我們就必須義無反顧地肩負起這個職業賦予我們的責任和使命。作為一名法律人，無論你走得多高、走得多遠，也無論你最終走向哪裡，在內心深處都應該堅守一些底線，比如道義的底線、法律的底線、良知的底線，不輕易為外界的誘惑和壓力所動搖。作為一位司法工作者，尤其是作為一位法官，特別是作為最高法院的法官，我們既要尊崇有形的法律，盡忠職守，不越雷池，更要本諸良善之心，正道直行，善待自己，善待他人，以自己的一言一行，讓法治的公平正義之光，照亮社會的每一個角落。

再見了，親愛的同事們！離職其實於我而言並無多大的改變，我將依然生活在最高法院這個大家庭之中，只是由一名在職幹部逐步變為一位老幹部而已。過去的10年我一直兼任院老幹部工作領導小組組長，我有一句不是名言的名言：我們不要輕視老幹部工作，老幹部的今天就是我們每一個人的明天。因此，我很高興今後擁有老幹部這個新的身份。

沈德詠

2018年6月22日