河南墊付4家村鎮銀行客戶本金　對象為5萬元或以下客戶

今年6月，河南傳出有多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元（人民幣，下同）被騙取，大批存戶10日（周日）在中國人民銀行鄭州支行維權，結果遭警方圍困，雙方爆發流血衝突。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局11日（周一）發公告稱，會對4家村鎮銀行帳外業務客戶本金開展先行墊付工作，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元或以下的客戶。



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公告稱，根據案件查辦和資金資產追繳情況，經研究，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

公告指，7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元（含）以下的客戶。單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。

據早前報道，河南許昌巿警方通報，日前再拘捕一批村鎮銀行案的疑犯，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

通報指，2011年以來，以疑犯呂奕為首的犯罪團夥通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股以及操控銀行高層等手段，控制禹州新民生等多間村鎮銀行，利用第三方互聯網金融平台和該犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛假貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數據、屏蔽瞞報。