莫名增3千萬存款又消失！　河南村鎮銀行多存戶疑被「洗黑錢」

河南多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元（人民幣，下同）被騙取，事件近幾個月鬧得沸沸揚揚。惟再有「取款難」的存戶表示，自己銀行帳戶的交易記錄中莫名出現3000萬存款又莫名消失，「且均非本人操作」。



河南開封新東方村鎮銀行是近日「爆雷」的銀行之一，有存戶近日發現自己的交易記錄出現異常，原本於2018年存入10萬元購買名為「月月盈」存款產品的帳戶，卻在開戶翌月出現交易記錄異常，且這一情況持續了長達兩年半的時間，直到2021年才恢復正常。

上述存戶表示，自己購買的「月月盈」是按月派息的，「派息應該是每個月正向進賬，出現負的本身就不合理。凡是派息為負的記錄，餘額就會異常，異常餘額最開始是200多萬，後面變成了2000萬、3000萬。」

無獨有偶，新東方村鎮銀行的另一名存戶表示，銀行在自己不知情的情況下偷偷開立了電子賬戶。此外，亦有不少存戶都表示新東方村鎮銀行不僅存在開卡後帳戶異常，甚至還存在存戶開戶前就有交易記錄的情況。

河南多間村鎮銀行連日來一直處於輿論的焦點，為了阻止有人到當地上訪，河南當局還一度利用健康碼做文章，賦予涉事村鎮銀行存戶「紅碼」以限制出行。而對於新爆出的交易記錄異常情況，有存戶還懷疑與銀行洗黑錢有關。