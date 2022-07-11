河南村鎮銀行案｜警方再拘捕一批疑犯　風險處置方案即將公布

今年6月，河南傳出有多間村鎮銀行「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元（人民幣，下同）被騙取，大批存戶昨日（10日）在中國人民銀行鄭州支行維權，結果遭警方圍困，雙方爆發流血衝突。

河南許昌巿警方通報，日前再拘捕一批村鎮銀行案的疑犯。河南省地方金融監督管理局官網發佈公告稱，禹州新民生等村鎮銀行風險處置方案即將公布。



許昌市公安局通報，經進一步查明，2011年以來，以疑犯呂奕為首的犯罪團夥通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股以及操控銀行高層等手段，控制禹州新民生等多間村鎮銀行，利用第三方互聯網金融平台和該犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛假貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數據、屏蔽瞞報。

近期，許昌巿警方再拘捕一批村鎮銀行案的疑犯，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

昨日，河南省地方金融監管局發佈公告稱，有關部門正在加快核實四家村鎮銀行客戶資金信息，制定處置方案，將於近期公佈，並再次提醒相關客戶盡快完成登記。