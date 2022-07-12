酷熱天氣｜浙江多地出現中暑患者　有人確診熱射病臟器衰竭而亡

浙江連日來持續遭遇「熱浪」侵襲，多個城市錄得逾40℃高溫。據《澎湃新聞》報道，當地已有多人確診熱射病，並出現死亡個案。



醫生提醒，高溫高濕環境下的重體力勞動者、老年體弱或有慢性疾病者、嬰幼兒都是熱射病高危人群。（新華社）

截至周二（12日）中午12時，浙江已發布了51個高溫紅色預警，刷新歷史記錄，多地還出現因中暑導致的熱射病個案。在麗水，一名49歲男子在工作中暈倒送院，入院時體溫為40.7℃，已處於休克狀態，隨後患者多個臟器功能衰竭並伴有彌散性血管內凝血，經過31個小時的搶救之後不治身亡。

據悉，導致上述患者死亡的是「熱射病」，熱射病又稱中暑，是因高溫引起的人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損。熱射病在中暑的分級中為重症中暑，是一種致命性疾病，且病死率高。

麗水市中心醫院統計，當地一周內已出現3名熱射病患者，患者送院時體溫均超過40℃，且伴有一定程度的臟器衰竭。浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院急診科亦表示，近幾日有10多名中暑患者到醫院求醫，其中包括1名嚴重的熱射病患者，該患者因腎功能受損，目前仍在接受治療。

熱射病在中暑的分級中為重症中暑，是一種致命性疾病，且病死率高。（新華社）

有醫生建議，熱射病很有可能造成生命危險，因此出現高熱、神志恍惚等症狀時要及時送院搶救。醫生還提醒，高溫高濕環境下的重體力勞動者、老年體弱或有慢性疾病者、嬰幼兒是熱射病高危人群。

此外，杭州市、紹興市等多地亦通報了多宗中暑個案，紹興市衛健委數據顯示，6月1日至6月24日，該市報告12宗中暑個案，其中重症1宗；6月25日至7月7日新增140宗中屬個案，包括13宗重症。