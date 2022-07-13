世界互聯網大會成立　習近平：構建更開放包容的網絡空間

12日（周二），世界互聯網大會成立大會在北京舉行，國家主席習近平向世界互聯網大會國際組織成立致賀信。

習近平表示，中國願同國際社會一道，推動構建更加公平合理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網絡空間，讓互聯網更好造福世界各國人民。



新華社報道指，習近平指出，成立世界互聯網大會國際組織，是順應信息化時代發展潮流、深化網絡空間國際交流合作的重要舉措。希望世界互聯網大會堅持高起點謀劃、高標準建設、高水平推進，以對話交流促進共商，以務實合作推動共享，為全球互聯網發展治理貢獻智慧和力量。

習近平強調，網絡空間關乎人類命運，網絡空間未來應由世界各國共同開創。中國願同國際社會一道，以此為重要契機，推動構建更加公平合理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網絡空間，讓互聯網更好造福世界各國人民。

據官媒《光明日報》報道，世界互聯網大會總部設在北京，會員來自國際組織、全球互聯網領域領軍企業、權威機構、行業組織及頂尖專家學者。

根據資料，世界互聯網大會原是由國家互聯網信息辦公室、浙江省人民政府主辦的大型會議，活動地點定於浙江烏鎮。首屆世界互聯網大會於2014年舉辦。