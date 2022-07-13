疫情｜珠海幼兒園爆疫35人染病　本輪流行Omicron BA.5.1進化分支

今日（13日），珠海市宣布新增27宗本土感染，均為海蓮幼兒園關聯病例。

珠海市疫情防控新聞發布會公布，本輪疫情的流行病毒為Omicron BA.5.1進化分支。



珠海市疫情防控新聞發布會公布，今日截至中午12時，珠海市新增27宗陽性感染個案，其中13宗為確診病例，14宗為無症狀感染，均為海蓮幼兒園關聯病例，在同一傳播鏈上；感染個案均在已隔離管控的密接人群中發現，核酸檢測陽性後第一時間通過負壓救護車轉運至中大五院集中救治。

自7月11日，本輪疫情發生以來報告的35個病例中，包括幼兒園教職工5人、幼兒18人、家屬 11人（其中4名學生），家屬密接1人。

據初步流行病學調查分析，本輪疫情呈班級和家庭聚集性，涉及兩個班級和七個家庭的聚集。經調查，海蓮幼兒園7月以來已開展多輪核酸檢測，7月8日的全園核酸檢測均為陰性。當日，該幼兒園大大一班和大大二班舉行畢業晚會，邀請家長參加活動，晚上活動結束後家長離開，幼兒在園內過夜，分析是造成本次聚集性發病的關鍵時間點，但具體源頭還在進一步調查中。

此外，珠海市公布，通過基因測序顯示，本輪疫情的新冠病毒基因屬於Omicron BA.5.1進化分支。該進化分支的傳播力比以往的Omicron病毒株傳染性強、傳播速度更快。

目前，珠海市共劃定高風險區19個、中風險區12個及低風險區2個。截至今日上午8時，本次疫情累計判定密切接觸者1417人；累計判定次密接883人。昨日，珠海全市開展第一輪全員核酸檢測，共採樣237.97萬人，除在管控區域內有兩管十混一樣本檢測結果異常外，其餘均為陰性；全市將於今明（14日）兩日繼續開展全市全員核酸檢測。