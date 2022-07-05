從「香港加油」到「台灣真好」：橫跨兩岸三地的「愛的比較級」

為慶祝香港回歸25周年，香港歌手張學友為中央電視台錄製祝福視頻，席間提及「香港加油」字眼，意外遭中國大陸網民攻擊，央視片段隨後亦被刪除。張學友7月3日發表聲明，指他對「香港加油」成為「禁語」無法理解，並希望中國人能「以理服人」。

相關事件旋即成為橫跨中港台三地次日的一則熱門新聞，各種評論與緩頰之語不絕，輿論多「心疼」向來無涉政治表態的張學友，望這起燒得突如其來的民粹之火早日熄滅。

回顧近年兩岸三地藝人「涉政」火燒上身的事件層出不窮，雖人人皆稱「音樂歸音樂，政治歸政治」，但在陸港與兩岸關係存在一定矛盾狀態下，演藝人員盼與政治劃清界線的初衷，總歸只能是期待一場，不敵兩岸三地日漸飽滿卻又脆弱的民粹主義。悲觀而言，原可包羅三地的泛民族主義統合，在特定意識形態刺激下，如今遂演變成割據一般，劣化為一類既排他又信仰屬地的民粹氣燄，聽者有意下，只得灼傷無心說者。

綜觀張學友在陸網惹議的發言，除了「香港加油」這個被主觀牽引至2019年香港「反修例」運動的口號外，張學友言談間「只有香港、未見祖國」也是被陸網提頭來見的重點，終於一頂「不愛國」的政治硬帽便給扣了下來。

無獨有偶，此前長年在中國大陸發展的台灣演員李立群，今年四月間逢上海疫情爆發，網上分享隔離日常，一句「給你吃什麼，就吃什麼」，一度引得台網輿論趁機嘲諷，成為彼時話題。近日，李立群返台，因將錢包遺漏在入境櫃枱，後有民眾拾起迅速歸還之，李立群再次在網上「分享體驗」，隨口稱「台灣真好，東西掉了立刻有人幫你拿過來」，卻又無事惹得一身腥——即有好事網民糾字「台灣真好」，反向揶揄「中國不好」，又或開嗆李立群，認為中國既然這麼好，又何必返台？

儘管張學友與李立群兩人成為新聞話題的「境遇不同」，惟細究其中，在敏感、飽滿又脆弱的三地民粹主義夾擊下，兩人境遇實則殊途同歸。

首先，張學友遭疑以「香港加油」呼應「反修例」，又通篇未見「祖國」，致其「愛國心」被打了折扣，撇除此高標審查有礙「人心回歸」，其民粹意識反映的是祖國情懷與香港情懷的認識論中存在邊界割裂，且存乎優先序，即必先有祖國，方有香港；先愛祖國，才能後愛香港。

在陸港關係存在一定矛盾的當下，張學友言談「只有香港、未見祖國」，意外踩踏中國大陸熱炙民粹最在意也最放大檢視的地帶：香港人說香港，到底是在「先有中後有港」的意識下產出，還是一套「有港無中」的屬地語言？

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其次，李立群旅居上海多年，在「飢餓過後」返台，台網對此多有「早知如此，何必當初」的心思，哪怕李立群多嘴一句「台灣真好」，都能超譯質疑是否有代表「中國不好」之意。兩岸關係矛盾歷史由來已久，如今尖鋭演化，在台灣「反中」民粹高張持續下，顯然徒有「台灣真好」不足矣，還須有「中國不好」與之相稱，台灣價值才得以升值。

總的來說，迸發在陸港與兩岸之間的民粹火花，殊途同歸之處是將彼此的意識情懷與敍事進行絕對的割裂，成為正方與反方之間的對簿狀態，並且賦予己方「屬性主意」日益明顯的情懷，同時伴隨對待彼方一定的比較級心理。在張學友事件中，祖國與香港「各自屬地」，但存在先後與大小，「先中後港」、「中大港小」；在李立群事件中，大陸與台灣同樣被「各自屬地」，但必須存在高低位差，往來兩岸如藝人，在敍事與情懷的表露中，兩者不可兼得，否則譴責將至。

這兩場幾乎同映，既表現排他又信仰各自屬地的民粹之爭，十足有礙跨兩岸三地泛民族主義的凝聚。正面來說，三地有着對屬地發乎情的情懷再正常不過，但當屬地情懷的愛滿溢，甚而出現了「比較級」，等着挫傷下一個「張學友」，又何其無辜，也沒有必要。