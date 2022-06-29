柯文哲提「金廈大橋」惹議　國台辦：兩岸好事　陸委會：無知荒謬

柯文哲日前公開主張興建金廈大橋，在台灣引發熱議。國台辦發言人馬曉光今日（29日）主持發布會表示，廈門、金門通橋是順應兩岸民眾民生訴求的好事，有利於金廈兩地共同發展、造福兩岸同胞。

而陸委會提醒推動兩岸事務應以國家安全為最高考量，批評柯文哲主張興建金廈大橋無知。



臺北市市長、民眾黨主席柯文哲日前公開主張興建金廈大橋，認為金廈大橋可解決金門水、電及交通等問題，在台灣引發熱議。

金門縣議長洪允典則表示，建金廈大橋不僅有助形成「金廈生活圈」，更可以創造金門穩定兩岸和平的特殊價值，化解兩岸僵局。不過，台灣陸委會稱建橋有「安全風險」，有民進黨人士更指責柯文哲「出賣台灣」。

國台辦發言人馬曉光指，民進黨當局和某些綠營政客「逢陸必反」，總會藉機煽動兩岸對立，破壞兩岸關係，這種心態和做法不得人心。他相信，包括金門鄉親在內的廣大台灣同胞都希望金門成為兩岸交流合作的前沿，反對變成民進黨當局煽動兩岸對抗的工具。

2021年2月4日，一對情侶參觀海灘。金門是台灣和大陸之間最近的地方。（Getty Images）

至於陸委會稱建橋有「安全風險」，馬曉光表示，民進黨當局「慣於以謊言對台灣民眾進行恐嚇欺騙」，當年推動兩岸直接「三通」時，民進黨就大肆散佈大陸「木馬屠城」、「客機背後是軍機」等「荒唐可笑」的言論。

「今天面對金廈通橋的呼籲，他們又故技重施，這再次說明只要有利於台灣民眾的事情，有利於兩岸關係改善和發展的事，他們都反對，這就是他們的政治本性」馬曉光說。

2021年2月4日，在金門離島的烈嶼有反坦克防禦工事沿著海灘排列，金門是台灣和大陸之間最近的地方。（Getty Images）

21日陸委會台灣嚴正駁斥興建「金廈大橋」是「小三通」的延伸，提醒推動兩岸事務應以國家安全為最高考量。在新聞稿中，大陸委員會批評，柯文哲的主張無知，比擬「金廈大橋」是「小三通」延伸荒謬。

陸委會指，興建「金廈大橋」目的是在模糊金門和廈門的界線，進而讓金門融入廈門，成為中國大陸福建的一部份。「金廈大橋」所衍生的巨大國家安全風險，和「小三通」完全是兩回事。

2021年2月4日，一名士兵在金門離島烈嶼一座歷史悠久的堡壘中，這是台灣和大陸之間最近的地方。（Getty Images）

陸委會批評，主張金廈融合發展，興建金廈大橋，更是意圖矮化台灣，將金門納入中國大陸福建省的一環，已嚴重威脅到台灣安全，無視當前兩岸情勢及問題，附和對岸主張。

陸委會強調，推動兩岸事務，必須以國家安全為最高考量，當前亞太及兩岸情勢複雜敏感，為確保台灣安全及整體利益，台灣政府並無推動金廈通橋的政策及規劃，請台灣各界切勿隨大陸當局設定之議題起舞，並向台灣內外釋放錯誤訊息。