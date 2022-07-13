上海因疫情反彈取消全部航班？　機場集團急澄清：假消息

上海的本土疫情近日出現反彈趨勢，繼當地兩個居委會建議準備好14天物資，引發民眾對於再次「封城」的恐慌及猜測之後，再有網傳消息指，上海兩個機場將自今日（13日）起取消所有航班，不過，上海機場集團就緊急澄清，指相關消息不實。



有網傳消息指，上海兩個機場將自今日（13日）起取消所有航班，上海機場集團就緊急澄清指相關消息不實。（第一財經）

上海昨日（12日）新增55宗新冠肺炎本土感染，包括5宗確診個案及50宗無症狀感染者。據《第一財經》報道，有關上海浦東國際機場和上海虹橋國際機場進出港航班全部取消的消息，昨晚起就在網絡中廣泛傳播，今早還有人發布航班大面積取消的截圖，引發廣泛關注。

對此，上海機場集團今日回應指，網傳消息全部為假消息；多間航空公司亦表示，今日計劃執行的航班量較前一日相差不大，不過相比上海4月開始封控之前的每日航班量，目前的航班恢復情況只有接近一半，但比起6月上海開始恢復正常生產生活運行時已經恢復了不少。

圖為上海浦東國際機場。（視覺中國）

據「航班管家」APP數據顯示，截至7月13日9時30分，上海浦東機場取消航班量（含提前取消）804班次，取消率為72.0%；上海虹橋機場取消航班量（含提前取消）480班次，取消率為63.7%。有網民還因此調侃指，「謠言：全取消了，闢謠：取消七成。」

據了解，上海自6月1日恢復了正常的生產生活運行，但在6月份，上海始發航班的恢復較為緩慢，多城市一度要求上海始發的航班不能載客落地，只能回程載客。不過，隨著國家衛健委要求立即糾正和整改對上海等發生過疫情地區的人員隨意隔離的情況，多個城市逐步解除對上海航班只能單程載客的限制，但仍有城市限制上海往返當地的航班數量，要求幾家航司輪流執行。