四川平武縣爆發山洪3死15失蹤　村民：二層高房子幾分鐘就被淹沒

7月12日5時許，受上游鄰縣短時間強降雨影響，四川省平武縣木座藏族鄉爆發山洪。14日，現場指揮部稱截至中午12時，災害共造成3人死亡，15人失聯。目前已解救被困群眾150人，轉移受威脅群眾700餘人，搜救工作仍在進行中。



7月12日凌晨5時，四川省綿陽市平武縣木座鄉因降雨河水暴漲突發山洪，造成交通、電力、通訊中斷，部分農房被沖毀。7月13日10時，平武縣召開情況通報會，通報中指出政府已轉移受威脅群眾700餘人，在平武縣職中設立安置點，組織志願者做好服務保障工作。當時官方通報稱，山洪共造成3死5失蹤，今（14日）官方稱失聯者增至15人。

《新京報》報道，平武縣木座鄉和平村村民周女士稱「大水來得很突然，幾分鐘房子就淹了」。她表示，自己在12日凌晨4點多被很大的水聲吵醒。她發現家附近的橋洞下水位迅速上漲至橋面，意識到不對勁。

周女士趕緊叫家人往隔壁4層樓的民宿跑，她回憶「當時家裡停電了，我們摸黑爬上民宿，過了三五分鐘，我們家兩層高的房子就被淹了，水直到民宿的三樓。」

周女士稱洪水來得很兇很急。（新京報）

周女士透露，當時洪水來得突然，附近10幾個村民都被困在民宿頂樓。大水後大家手機信號中斷，直到12日下午，他們才聯繫到消防救援人員。救援人員通過在樓頂搭設繩索進行救援，最終全員安全離開「當天下午我們都被送到平武縣職中進行安置。」周女士表示，政府發放了棉被，還有牙刷、毛巾等洗漱用品，「基本生活還可以。」

村民方先生則稱自己在12日4點40分左右，也被巨大的水聲吵醒。「我聽到很大的水拍打石頭的聲音，空氣裡都是魚腥味。鄰居都在說發大水了快跑，村幹部把車燈打開照明，還一直按喇叭呼叫大家。」

方先生回憶，在往高處跑時，水最深能淹到他的胸口以上，自己先後換了兩個高地才安全「和平村很多村民的家都被淹了。」在避難過程中，方先生家人受了傷，他目前陪家人在縣醫院治療。

和平村村長李得文表示，和平村受災嚴重，村中的道路基本被沖毀。和平村已將超過40名群眾轉移到縣城，他們生活都能得到基本保障。「村裡緊急成立了工作組，具體情況還在統計。」

四川省消防救援總隊派遣人員解救被困村民。（新京報）

四川省消防救援總隊稱，平武縣木座鄉因強降雨導致民族村、和平村、新驛村以及木座水電站受災，公網通信中斷，有人被困。災害發生後，四川省消防救援總隊啟動三級應急響應，先後調派總隊全勤指揮部、綿陽支隊149人32車2艇前往救援，命令德陽、廣元支隊水域救援專業隊80餘人在靠近綿陽的區縣前置集結待命。

《新京報》報道提到，在當地政府的領導下，在鄉衛生院、木座水電站、和平村黑水溝組、民族村、新驛村等地，採取無人機探查災情和疏散路線、架設繩橋橫渡、徒步進入受困區域、直升機轉運等多種方式營救轉移受困群眾。