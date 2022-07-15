01河南連線｜村鎮銀行利息高「野路子」多？鄭州人：欺百姓沒見識

河南村鎮銀行爆雷，估計有40萬存戶受害，400億元（人民幣．下同）存款無法提取。存戶想赴河南取款，卻被當局捏造「假紅碼」以防疫為名限制行動，7月10日3000多名存戶聚集河南省會鄭州人民銀行大樓外維權，又遭身著白衣的不明人士圍攻。



此前維權抗爭消息在內地被封鎖，也引發許多人對內地金融系統的猜測和討論。河南鄭州市民張先生接受《香港01》訪問時提到，村鎮銀行、農村信用合作社往往以「方便貸款、高利息」吸引地方百姓，透過「野路子」（非法手段）替村民辦理高利息貸款解決急用，監管存在問題。

張先生表示，這樣的情況在大型銀行和市級別的銀行不會發生，他批評涉事的村鎮銀行「欺負沒見識、沒防備的老百姓。」



村鎮銀行、農村信用社救急用「野路子」多？

《香港01》近日調查發現，涉事的多間村鎮銀行，背後均有河南新財富集團的身影，集團幕後操控人呂奕，擁有塞浦路斯護照，目前被公安通緝，據報已潛逃美國。（延伸閱讀：河南村鎮銀行幕後黑手 染指聯合國諮商機構 活動伙伴捲間諜案）

鄭州市民張先生提到，他相信某些銀行後台存在作業勾結的情況，但就他所知河南只有村鎮銀行出過這樣的問題，「連鎖銀行和大銀行不敢這樣搞，市級別以上不可能」。他解釋，村鎮銀行和農村信用社「野路子多」，只要打點好關係可以非法借貸。

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張先生舉例，農村信用社會跟貸款公司合作「即便你已經是黑戶，只要你手頭有東西（錢財），他們還是能幫你貸款。不過農村信用社會抽10%以上的佣金，整體是不合法的。」

張先生表示，近日身邊親戚因家裏有癌症病人、又有孩子要養，入不敷出急需借錢，但家中物業已經用於抵押貸款，只得尋找小型銀行和農村信用社想辦法貸款。

「其實這些人會選擇走『野路子』也是沒有辦法，需要急用」，張先生表示，自己當初陪著親戚去辦理時．因為貪圖方便，曾詢問櫃枱人員能不能直接到鄭州市的銀行辦理，但被拒絕，後來還是只能去當地一縣城的農村信用社貸款，「開了整整兩個小時的車」。

針對此次村鎮銀行事件成為輿論關注焦點，張先生則相信爆雷現象是只限村鎮銀行的個案，「坑老百姓的，市級別銀行監管更嚴絕對不會發生，也怕不知道惹到甚麼人。」

張先生表示，自己也看了白衣人毆打群眾的畫面，但許多維權相關影片在內地已被封鎖，「你想想，但凡今天這些存戶當中只有一個人是有背景的會這麼處理嗎？就是欺負地方老百姓好壓制。」

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他表示，基層百姓特別信任政府，希望能有妥善解決的方式。「尤其疫情下大家都特別辛苦．很多百姓都把錢存到銀行裏為求心安，至少要給他們留點希望。」

中國共1651間村鎮銀行 以高息攬客



資料顯示，截至2021年底，中國有1651間村鎮銀行，占銀行業金融機構1/3。村鎮銀行數量多，但官方監管薄弱。據人行統計，截至2021年第2季，有122間村鎮銀行被列為高風險機構，佔名單29％。

創立一間鄉鎮級別的村鎮銀行也相對容易。只用100至300萬元的註冊資本，對比民營銀行通常需要至少10億元，是村鎮銀行能遍佈全國的關鍵。此外，村鎮銀行透過高息、網上開戶等賣點吸引存戶。

據《鳳凰週刊》早前報道，河南村鎮銀行爆出「取不出錢」問題前，有人早先已遭遇「P2P信貸爆雷」，如今經歷「二度傷害」。有一存戶表示，自己奮鬥20年攢4000萬，逃過P2P沒躲過銀行保雷，前半生的努力都白費了。

報道也提到，此次村鎮銀行的受害存戶中，福建、浙江有不少是百萬、千萬級的儲蓄量。他們利率可能達到10%以上。許多存戶被高利息吸引加上對銀行的信任，將家中全部積蓄都用來購買這些高息存款產品。

維權風波後鄭州疫情起 張先生盼事件後落實監管

鄭州在7月10日的鄉鎮銀行存戶維權抗爭後，隔兩日新增1宗新冠確診個案及1宗無症狀感染者，張先生「我估計疫情又要起來了，可能之後會封城。」周五（15日），鄭州官方宣布要把全市轄區核酸檢測頻次要由72小時調整成48小時。短期內應該不會再有現場維權行動。



7月15日也將是河南銀保監局、河南省地方金融監管局對4間村鎮銀行帳外業務客戶本金開展墊付工作的日子。官方強調要分階段解決，目前墊付對象為單間機構單人合併金額5萬元或以下的客戶。

河南村鎮銀行爆雷後，河南銀保監局、河南省地方金融監管局宣布將墊付客戶本金。（北京青年報）

張先生表示，不確定未來事態會如何發展，但他認為這次事件是一個警告，未來對各地村鎮銀行的監管也會更嚴，「希望趁這個機會，把裏面（地方金融系統）的髒東西一次揪出來。」

日前，人行金融穩定局局長孫天琦此前在國新辦記者會上，被問到對相關情況有何看法時，強調自事件發生以來，人行積極配合地方政府及監管部門穩妥應對，又指「絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內」。