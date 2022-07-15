疫情｜內地增432宗本土感染　珠海香洲區實行3天管控非必要不出行

國家衛健委公布，內地昨日（14日）新增432宗新冠肺炎本土感染病例，包括64宗確診個案，368宗無症狀感染。



新增本土確診個案包括甘肅30宗，廣東17宗，海南7宗，上海6宗，江西2宗，內蒙古1宗，河南1宗；另有49宗境外輸入確診病例。

新增本土無症狀感染則包括廣西165宗，河南51宗，甘肅41宗，上海39宗，廣東39宗，江蘇13宗，山東9宗，江西7宗，福建3宗，海南1宗；另有52宗境外輸入無症狀感染。

截至目前，內地現有確診病例1139宗（其中重症病例1宗），累計報告確診病例227143宗，5226人病亡。

珠海香洲區實行3天管控 安徽懷遠縣實施封閉管理

在廣東珠海市香洲區，經香洲區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部研究，決定自今日（15日）6時起採取社會面管控措施，包括全區範圍內所有人員進入小區、公共場所，乘坐公共交通工具須持24小時核酸陰性證明或核酸採樣證明；全區旅遊景點暫停營業；全區範圍內美容美髮、按摩水療、棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、KTV、劇院、電影院、健身房、遊戲廳、體育館、游泳館、校外培訓機構等密閉場所暫停營業；全區餐飲場所繼續暫停堂食；全區範圍內大型商超、農貿市場按照「限量、錯峰」的原則有序開放，接待人數不超過最大承載量50%；倡導居家辦公，非必要不出行，減少聚集性活動。

以上管控措施暫定3天，並將根據疫情防控形勢變化動態調整。

珠海香洲區實行3天管控，圖為香洲區情侶路。（Wikimedia Commons）

安徽蚌埠市懷遠縣亦發布通告，指經懷遠縣疫情防控指揮部研究，決定從今日零時起對該縣所有小區、村（社區）實施封閉管理，按照「不漏一戶，不漏一人」的原則，對所有人員實施抗原檢測和核酸篩查，封閉管理期間，所有人員足不出戶。

措施包括，除根據所在鎮、村（社區）的統一組織安排，在指定時間、指定地點做抗原檢測和核酸採樣外，所有人員必須足不出戶，不出家門；禁止在樓道、地下車庫、露天區域等居民區、小區戶外空間活動；民眾分批、有序參加抗原檢測和核酸採樣，戴好口罩、保持距離，防止交叉感染，採樣完成即刻返回住所，不得在外逗留；全縣各級機關、企事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均居家辦公或按照縣疫情防控指揮中心統一安排就地轉為村（社區）志願者，全面參與村（社區）防疫工作。

另外，除保障城市運行的救護車、消防車、物資保障車和經批准的車輛外，公交車、出租車、網約車等一律暫停運營，私家車暫停上路行駛，在高速路口、國道、省道設置疫情防控服務點，進一步加強進出車輛人員管理；除大型超市、加油站、賓館等生產生活必需場所，在嚴格落實疫情防控措施前提下可正常營業外，其他場所暫停開放，正常營業的場所要制定並執行嚴格的疫情防控工作方案和應急預案，落實好行業責任和單位責任。

無錫實現社會面和隔離點「雙清零」

在江蘇無錫市，當地今日發布《無錫市疫情防控第148號通告》，稱今日1時，全市已完成第十六輪區域全員核酸檢測，共採樣539.94萬人，檢測結果均為陰性，集中隔離管控人員核酸檢測均為陰性，實現社會面和隔離點「雙清零」。

無錫實現社會面和隔離點「雙清零」。圖為7月7日，在經開區華潤萬家超市選購的市民。（新華社）

通告提到，各地依然要嚴格落實市防指各項工作要求，按照《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》落實高風險區和中風險區管控措施，不得層層加碼，高風險區嚴格落實「足不出戶、上門服務」，中風險區嚴格落實「人不出區、錯峰取物」；各街道（鎮）、社區（村）、企事業單位、「兩站一場」、酒店賓館等要加強對涉疫地區來（返）錫人員的主動摸排、信息登記和報告，按要求督促相關人員落實主動報備和健康管理。

另外，各級各類醫療機構和零售藥店要充分發揮疫情監測「哨點」作用，進一步加強發熱門診規範化管理，醫療機構要嚴格落實預檢分診、首診負責和做核測有結果等防控措施，藥店要對購買「四類」藥物人員嚴格落實實名登記和信息上報等。