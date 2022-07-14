疫情｜內地增292宗本土感染　珠海澄清「封城」消息不實

國家衛健委公布，內地昨日（13日）新增292宗本土感染病例，包括86宗確診個案，206宗無症狀感染。



內地新增86宗本土確診個案，包括甘肅36宗，廣東32宗，上海、江西各5宗，海南3宗，江蘇2宗，內蒙古、河南、重慶各1宗；另有35宗境外輸入確診病例。

同日，新增206宗本土無症狀感染，包括甘肅64宗，上海42宗，河南29宗，廣西25宗，山東18宗，廣東11宗，江蘇8宗，江西4宗，海南3宗，福建、四川各1宗；另有39宗境外輸入無症狀感染。

截至目前，內地現有確診病例1119宗，累計報告確診病例227030宗，5226人病亡。

珠海：網傳封城為不實消息

廣東省新增32宗本土確診病例，其中26宗來自珠海，其餘個案分別來自廣州、深圳、佛山及茂名市；另增11宗本土無症狀感染。

珠海市公布，7月11日，珠海市在中大五院發熱門診發現本輪疫情首宗新冠陽性個案。截至目前，所有陽性個案均為海蓮幼兒園關聯病例，都在同一傳播鏈上。珠海市政府澄清，網傳封城為不實消息，對於惡意傳播不實信息，將依法追究責任。

上海市徐匯區，市民在核酸採樣工作站做採樣檢測。（新華社）

上海：核酸檢測仍對Omicron BA.5 有效

近期，上海連續報告多宗本土陽性感染者，全市多區均開展全員核酸篩查，以「3天2檢」為原則。對於近日加強篩查頻次，上海市同仁醫院副院長、檢驗科主任盛慧明解釋，在上一階段大上海保衛戰中，核酸篩查發揮了很好的作用，也被證實為有效的手段。因此，連續、間隔24小時大篩，可以盡快、盡早、盡多「找出」社會面中的感染者，進行隔離或密切觀察。

至於「大篩」頻次變高，主要有以下幾個原因。首先，Omicron 變種病毒具有潛伏期，在臨床上觀察到主要在4天前後，意味着病毒複製是有過程，病毒複製量達到一定水平後才能被檢出。

其次，人體自身具有免疫能力，一旦感染，病毒和機體也會產生博奕。在目前的疫情中，仍有大量無症狀感染者、輕症患者；核酸檢測作為客觀指標，可以盡快在大人群中找出這些感染者，阻斷傳染源。

同時，目前的核酸檢測方法，主要是將樣本中的病毒RNA提取出來，感染者可能在短期內的多次檢測後才達到可被擴增的病毒複製量。盛慧明指出，從每周末一次的例行大篩，到近日增加頻次的「3天2檢」，都是因為近期社會面陽性病例增多；為了進一步阻斷擴散，找出隱性感染、無症狀感染者，大篩仍是最為重要的手段。

上海正在流行Omicron BA.5 變種病毒。對於核酸檢測對 Omicron BA.5 是否仍然有效，盛慧明解釋，病毒的不斷變異是必經之路，這是人類和新冠病毒打持久戰的原因所在，現時上海市的疾控部門正持續對感染者進行病毒基因測序，同時監測核酸檢測試劑盒的有效性。目前，上海市使用的新冠病毒核酸檢測盒是「雙靶標」，可同時檢測兩個基因靶位，因此Omicron BA.5 仍會被核酸檢測「捉住」。