習近平時隔8年訪新疆　考察鑄牢中華民族共同體意識等情况

據官媒央視報道，國家主席習近平近日在新疆考察調研，12日下午至13日上午在烏魯木齊考察新疆大學，烏魯木齊國際港區、天山區固原巷社區及新疆維吾爾自治區博物館，了解新疆加強人才培養，統籌疫情防控和經濟社會發展、扎實推進民族團結進步，鑄牢中華民族共同體意識等情況。

據了解，這是習近平在中共總書記任內第二度訪疆。其上次訪問新疆是在2014年。



習近平此次訪疆，除了到訪烏魯木齊市，13日下午還到訪石河子市，先後考察了新疆兵團軍墾博物館、八師石河子市一四三團，了解兵團屯墾戍邊歷史，以及兵團加強基層組織建設、發展特色農業、促進兵地融合發展等情況。14日下午，他到新疆吐魯番市，先後考察了葡萄溝、高昌區亞爾鎮新城片區新城西門村、交河故城，了解當地發展特色產業、推進鄉村振興、文化遺產保護利用等情況。

習近平說，他很重視社區工作，需要了解老百姓的所思所想所盼，根據大家的需求來做工作；要把社區基層黨組織建好，真正發揮戰鬥堡壘作用；隨著共建一帶一路深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶。

首次訪疆尾聲爆炸案 「反恐人民戰爭」序幕

習近平上次公開訪問新疆是在2014年4月27日至30日，亦是他中共總書記任內首次訪疆。在他當年訪問的最後一天，烏魯木齊火車南站爆發了一場武裝械鬥及爆炸案件，共造成3人死亡（包括2名炸彈客），79人受傷，其中4人重傷。中國警方稱，此次爆炸案為「東突厥斯坦伊斯蘭運動」恐怖組織所為。

新疆近年被指建立大量「再教育營」關押維族人，並且強迫勞動。圖為新疆喀什地區麥蓋提縣皮力特庫木希勒克村的一間服裝加工廠，當地婦女正在趕製訂單。（中新社）

事件發生後，習近平即表示要求必須採取果斷措施，把恐怖黑道暴力分子的囂張氣焰打下去。同年5月22日，新疆再發生襲擊事件，造成39死94傷的悲劇。習近平同月28日提出，新疆是反分裂、反恐怖、反滲透的前沿陣地和主戰場，改變治理新疆的政策。

當年起，中共新疆治理加強反恐力度，官媒《人民網》形容為「反恐人民戰爭」。這也為後來在海外備受爭議的「再教育營」（職業教育和培訓中心）形成規模打下基礎。

2019年3月18日，中國國新辦發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書認為，新疆地區深受民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力的疊加影響，恐怖襲擊事件頻繁發生，強調政府實施的穩定舉措有利於全球反恐工作。