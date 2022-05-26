洪秀柱稱新疆和諧歡樂人人洋溢笑容　批美西方栽贓抹黑：胡說八道

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華期間，英國廣播公司（BBC）等多間外媒周二（24日）刊出報道，披露疑遭黑客入侵後流出的新疆警察系統內部檔案，稱是新疆「再教育營」內部情況，包括疑似逾5000張維吾爾族人照片，及公安部長趙克志、前新疆書記陳全國等官員的內部機密講話等文件。

中國外交部、駐英使館隨後駁斥事件。官媒《新華社》周三（25日）晚間刊登台灣國民黨前主席洪秀柱說法，她稱日前參訪新疆多地後表示，當地社會和諧歡樂、多元包容，每個人都洋溢笑容。



報道稱，洪秀柱在烏魯木齊市參觀了反恐和去極端化鬥爭主題展。她表示，新疆人民曾遭受恐怖主義和極端思想造成的巨大傷害。新疆採取的反恐和去極端化舉措，使曾經被極端思想毒害的人們對法律和宗教有了正確認識，也使他們通過學習技術改善了家庭收入狀況和生活水平。這是非常正確的，也是防範極端思想和恐怖主義在新疆蔓延的重要方法。

報導指，近年來，以美國為首的一些西方國家炮製新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」等謊言，藉此攻擊抹黑中國。洪秀柱說：「與其聽別人胡說八道，不如自己親身實地走訪。」她又稱，通過走訪各地，她發現新疆和諧歡樂、多元包容，這和美西方炮製的謊言完全不一樣，中國不會被美西方從內部攻破。

5月23日，台灣國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱即將結束新疆之行時接受新華社訪問。（新華社）

新華社表示，在新疆期間，洪秀柱與宗教人士、職業技能教育培訓中心結業學員、援疆學校支教老師和少數民族學生、紡織企業一線少數民族員工深入交流。她表示，種種事實說明，美西方的指控都是栽贓、抹黑，「他們不願意看到中國崛起，處心積慮用這種方式破壞中國內部的團結」。

洪秀柱說，「此次新疆之行是我一直嚮往的，（在新疆）我看到每個人臉上那種燦爛的笑容和對未來的希望，我看到他們每個人都有明天會更好的那份心。」

洪秀柱表示，伊寧市六星街亞歷山大手風琴珍藏館的手風琴樂隊令她印象深刻。「當演出結束每個人自我介紹時，我才知道他們都是不同的民族，有維吾爾族、哈薩克族、漢族、回族、錫伯族等13個民族，最後，他們異口同聲地說了一句『我們都是中國人』，非常令人感動。」

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據稍早前報道，BBC、《明鏡周刊》等報道提到，機密文件、照片和資料疑似是黑客從新疆公安內部網絡截取，是首次有「再教育營」和正規監獄內部情況的照片曝光。

據報道，疑似外洩文件包括超過5000張由警方拍攝的維族人士登記照片，拍攝時間為2018年1至7月間，其中至少2884人曾被拘留。當中有人並非自願被警方列作「再教育營」者並成為「學員」。有人因為赴敏感國家旅遊、非法講經、違法使用手機、不抽煙不喝酒等原因而被帶到「再教育營」。

對此，外交部發言人汪文斌當日批評，這批文件是「是反華勢力抹黑新疆的最新例子」。中國駐英大使館發言人也在大使館官網駁斥報道內容，指報道罔顧客觀事實，散布編造的故事，污衊攻擊中國治疆政策，純屬惡意誹謗。

英國外相卓慧思（Liz Truss）同日發表聲明稱，已有更多中國在新疆侵犯人權的細節浮出水面，英方會與國際夥伴站在一起，呼籲中國停止迫害維吾爾族穆斯林和其他少數民族。德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）、德國外交部長貝伯克（Annalena Baerbock）亦回應事件，批評中國侵犯人權。

值得一提是，此次報道的洩密學者，是研究新疆議題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），中國駐瑞士大使王世廷2021年曾指其是「美國情報機構操縱設立的反華機構骨幹」，工作是「炮製反華謠言、誹謗中國」。他隨後被列入中國制裁的歐盟有關機構和人員。

BBC曾經在2019年發表《新疆再教育營：文件披露維吾爾人如何被「洗腦」》、2020年《新疆棉：新證據揭露時尚產業背後的強迫勞動》等多篇涉疆報道。中國國務院則在2019年以來，發表多份白皮書反駁有關指控。