洪秀柱稱新疆和諧歡樂人人洋溢笑容 批美西方栽贓抹黑：胡說八道
聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華期間，英國廣播公司（BBC）等多間外媒周二（24日）刊出報道，披露疑遭黑客入侵後流出的新疆警察系統內部檔案，稱是新疆「再教育營」內部情況，包括疑似逾5000張維吾爾族人照片，及公安部長趙克志、前新疆書記陳全國等官員的內部機密講話等文件。
中國外交部、駐英使館隨後駁斥事件。官媒《新華社》周三（25日）晚間刊登台灣國民黨前主席洪秀柱說法，她稱日前參訪新疆多地後表示，當地社會和諧歡樂、多元包容，每個人都洋溢笑容。
報道稱，洪秀柱在烏魯木齊市參觀了反恐和去極端化鬥爭主題展。她表示，新疆人民曾遭受恐怖主義和極端思想造成的巨大傷害。新疆採取的反恐和去極端化舉措，使曾經被極端思想毒害的人們對法律和宗教有了正確認識，也使他們通過學習技術改善了家庭收入狀況和生活水平。這是非常正確的，也是防範極端思想和恐怖主義在新疆蔓延的重要方法。
報導指，近年來，以美國為首的一些西方國家炮製新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」等謊言，藉此攻擊抹黑中國。洪秀柱說：「與其聽別人胡說八道，不如自己親身實地走訪。」她又稱，通過走訪各地，她發現新疆和諧歡樂、多元包容，這和美西方炮製的謊言完全不一樣，中國不會被美西方從內部攻破。
新華社表示，在新疆期間，洪秀柱與宗教人士、職業技能教育培訓中心結業學員、援疆學校支教老師和少數民族學生、紡織企業一線少數民族員工深入交流。她表示，種種事實說明，美西方的指控都是栽贓、抹黑，「他們不願意看到中國崛起，處心積慮用這種方式破壞中國內部的團結」。
洪秀柱說，「此次新疆之行是我一直嚮往的，（在新疆）我看到每個人臉上那種燦爛的笑容和對未來的希望，我看到他們每個人都有明天會更好的那份心。」
洪秀柱表示，伊寧市六星街亞歷山大手風琴珍藏館的手風琴樂隊令她印象深刻。「當演出結束每個人自我介紹時，我才知道他們都是不同的民族，有維吾爾族、哈薩克族、漢族、回族、錫伯族等13個民族，最後，他們異口同聲地說了一句『我們都是中國人』，非常令人感動。」
據稍早前報道，BBC、《明鏡周刊》等報道提到，機密文件、照片和資料疑似是黑客從新疆公安內部網絡截取，是首次有「再教育營」和正規監獄內部情況的照片曝光。
據報道，疑似外洩文件包括超過5000張由警方拍攝的維族人士登記照片，拍攝時間為2018年1至7月間，其中至少2884人曾被拘留。當中有人並非自願被警方列作「再教育營」者並成為「學員」。有人因為赴敏感國家旅遊、非法講經、違法使用手機、不抽煙不喝酒等原因而被帶到「再教育營」。
對此，外交部發言人汪文斌當日批評，這批文件是「是反華勢力抹黑新疆的最新例子」。中國駐英大使館發言人也在大使館官網駁斥報道內容，指報道罔顧客觀事實，散布編造的故事，污衊攻擊中國治疆政策，純屬惡意誹謗。
英國外相卓慧思（Liz Truss）同日發表聲明稱，已有更多中國在新疆侵犯人權的細節浮出水面，英方會與國際夥伴站在一起，呼籲中國停止迫害維吾爾族穆斯林和其他少數民族。德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）、德國外交部長貝伯克（Annalena Baerbock）亦回應事件，批評中國侵犯人權。
值得一提是，此次報道的洩密學者，是研究新疆議題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），中國駐瑞士大使王世廷2021年曾指其是「美國情報機構操縱設立的反華機構骨幹」，工作是「炮製反華謠言、誹謗中國」。他隨後被列入中國制裁的歐盟有關機構和人員。
BBC曾經在2019年發表《新疆再教育營：文件披露維吾爾人如何被「洗腦」》、2020年《新疆棉：新證據揭露時尚產業背後的強迫勞動》等多篇涉疆報道。中國國務院則在2019年以來，發表多份白皮書反駁有關指控。