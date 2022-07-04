新疆麥趣爾純牛奶檢出丙二醇　兩批次產品下架回收

新疆麥趣爾集團股份有限公司（下稱麥趣爾）生產的純牛奶檢出丙二醇，國家市場監管總局要求嚴查。目前，麥趣爾已下架、封存兩批次有問題的產品。



新疆維吾爾自治區市場監督管理局昨日（3日）通報，經初步調查分析，麥趣爾純牛奶中檢出丙二醇，為企業在生產過程中超範圍使用食品添加劑香精所致。目前，市場監管部門已對麥趣爾超範圍使用食品添加劑違法行為立案調查。

根據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》（GB 2760-2014）、《食品安全國家標準 食品用香精》（GB 30616-2020）的規定，丙二醇是批准使用的食品添加劑，也是允許使用的食品用合成香料和食品用香精中允許使用的溶劑；丙二醇在生濕面製品、糕點中的最大使用量分別為1.5克/公斤、3.0克/公斤，但不得在純牛奶中使用。

市場監管總局對14家市場佔有率高的企業生產的純牛奶和麥趣爾生產的純牛奶共23批次樣品抽檢，結果顯示，只有麥趣爾生產的6批次純牛奶檢出丙二醇，檢出值在0.264克/公斤至0.363克/公斤。

麥趣爾已下架、封存兩批次有問題的純牛奶。（微博@IT觀察猿）

昨日（3日），麥趣爾發表公告稱，經公司初步排查，不合格產品是公司在純牛奶和調製奶兩種品類生產切換過程中，未能有效清洗產品罐線的殘留調製奶，導致調製奶中合法的食品添加劑（含丙二醇成分）混入純牛奶。

麥趣爾表示，公司已停止生產純牛奶，下架、封存、召回不合格產品，並承諾向已購買不合格純牛奶的消費者無條件退貨、退款。在後續的純牛奶生產過程中，公司將採取專罐專產，確保徹底杜絕生產切換過程中其他成分混入的可能性；生產基地將對純牛奶增加檢測設備和檢測項目，增加丙二醇專項檢測。

麥趣爾稱，將配合政府相關部門進一步核查事件準確原因，不拒絕、不逃避，主動承擔企業責任，同時全面自查涉及生產、運輸、銷售等各環節。