安徽懷遠縣連續7天噴過氧乙酸消毒　網民：消毒有用疫情早就結束

安徽疫情持續，繼上月底宿州市泗縣爆發疫情後，蚌埠市懷遠縣的本土感染人數亦在近期連日上升。當地決定在一星期內，每天定時在縣內噴灑過氧乙酸消毒，並提醒市民要減少外出，關好門窗。

然而，過氧乙酸是一種強氧化劑，濃度過高時可刺激、損害皮膚黏膜，腐蝕物品，引起不少民眾憂慮，到底噴灑過氧乙酸消毒是否有必要。



7月17日，懷遠縣城市管理局發布公告稱，為進一步做好新冠肺炎疫情防控工作，最大限度減少疫情通過公共區域傳播，當局將利用霧砲車對城區主幹道噴灑過氧乙酸進行預防性消毒，建議居民於噴灑日晚上8時半前關閉門窗，盡量減少外出活動。

公告稱，懷遠縣城市管理局在7月17日至23日期間，每晚9時至午夜12時進行消殺，噴灑範圍包括新城區、老城區等指定區域，以及縣委縣政府大院、荊山鎮政府、榴城鎮政府大院以及懷魏路沿線。

公開資料顯示，過氧乙酸是一種強氧化劑，濃度過高時可刺激、損害皮膚黏膜，腐蝕物品。《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》附件《新冠肺炎疫情疫源地消毒技術指南》部分明確，針對環境物體表面的消毒，可選擇包括過氧乙酸在內的消毒劑擦拭、噴灑或浸泡消毒，同時也可採用經驗證安全有效的物理消毒方法和其他無害化處理方法。

國家衛健委2020年2月發布的《消毒劑使用指南》中，提到過氧乙酸消毒劑適用於物體表面、室內空氣消毒、皮膚傷口消毒、耐腐蝕醫療器械的消毒，但液體過氧化物類消毒劑有腐蝕性，對眼睛、黏膜和皮膚有刺激性，有灼傷危險，若不慎接觸，應用大量水沖洗並及時就醫。

網民睇法：

這算不算防疫過度……



病毒常溫活不過24小時……，這大規模消毒的依據在哪裏！ ？



世界上除了人類以外其他全部生物都死絕了他們就開心了吧。能不能講點科學 真的是無語



該縣沒有一個醫學人士嗎？



愚蠢，消毒管用疫情早結束了。



消毒劑噴灑對室外空氣消毒可以說沒什麼效果，對物表的消毒又達不到擦拭的效果，真不明白意義在哪裏



你要消殺也消殺市場超市這些室內場所吧，前幾天還說病毒常溫下活不過一天，今天就開始大規模室外消殺。



怎麼能關窗呢，建議大家敞開窗戶給室內也消消毒



下一步就該往民眾身體裏注射消毒劑了吧 ​



是不是對科學防疫有什麼誤解？

