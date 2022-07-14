搵工被老點、失證件兼無錢　「寄居」上海虹橋站者非只有「陽過」

近日，一篇關於新冠康復者求職艱難、躲在上海虹橋火車站廁所的文章在內地網上引發熱議，女事主阿芬（化名）周二（12日）表示，自己在多方幫助下已順利找到了工作，正在順豐快遞試工。事實上，阿芬並非獨例，類似因遭受歧視而找不到工作，或因各式各樣原因無奈「寄居」虹橋站西廣場周圍的故事還有很多，他們雖然過程各異，但都經歷過一段辛酸時刻。



現時，上海虹橋站周圍每天都會有一些人員滯留，他們有的正準備離開，有的只是剛到，更有因生活困難而暫時落腳。在通往虹橋天地的地下通道旁的安置點擔任保安的王先生對此印象深刻，如前述女子阿芬便曾與他有過交集，「二三十歲的年輕女孩，有一個行李箱，在這裡到處跑來跑去」。

據介紹，旅客如果提前一晚來到火車站而沒有地方住，可以憑車票及有效核酸證明在該安置點留宿，保安24小時值守秩序。據王先生了解，部份人可能是因為沒有找到工作或者丟失了身份證件等而滯留。

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劉先生和王磊便屬於其中一員，他們雖自稱沒有染疫過，與阿芬情況不同，但身份證件皆已丟失，異地補辦身份證的材料又不全，只能辦臨時身份證，王磊甚至連能用的手機都沒有，導致每次做核酸都很麻煩。最終在無身份證、無錢下，他們找不到工作，同被困在虹橋站周圍，只能打地舖過日子，靠聊天、睡覺打發時間。

雖然附近好心人和商家不時會給送些食物，令溫飽問題勉強得以解決，但這畢竟不是長遠之計，劉先生便表示，友人正幫他聯繫工作，倘有合適機會，他便會用臨時身份證購票過去。

落腳天橋一處角落的張海軍也是睡在街頭的一員，曾在北京當輔警的他無奈介紹，自己4月時從網上的招聘中介得知上海招「高薪志願者」，日薪800元人民幣，遂在11日乘火車來到上海。

可是事與願違，他到上海後發現工作待遇跟中介承諾的差天共地，令他進退兩難，剛好彼時上海處於全域靜態管理階段，導致他想走也走不了。這段時間以來，張海軍輾轉做了幾份志願者工作，住過隔離酒店，還進過救助站，「還好一直沒有陽過」。

至6月底，他終於買到前往北京的車票，可當他打開北京健康寶，卻被提示「根據北京市防疫政策及相關流調數據，您可能與京內外的疫情風險地區、風險點位、風險人員等有時空關聯，需要進行風險排查」、「若您在京外，請暫緩來京」，他便又退了票，結果在上海一直待到現在，還花光身上的錢。

最後，與阿芬一樣因進過方艙而踫到過就業歧視，並滯留在此的肖宏偉，現時也睡在虹橋站西廣場旁邊的天橋上。疫情前在浦東康橋鎮一家電子廠工作的他氣憤地表示，自己早前找過以前工作過的保安公司，保安隊長一知道他進過方艙，就委婉地說不缺人了。

後來，他也繼續找工作，並獲一些公司賞識，可是又因工資太低而作擺。他本來也考慮回家鄉山東，但又擔心給家鄉防疫添麻煩，最終決定留在上海繼續找機會。