朱立倫稱永遠親美「九二共識沒共識」　馬英九斥：一定有共識！

國民黨主席朱立倫日前訪美時，提及九二共識時稱「這是沒有共識的共識」，前總統馬英九今（16）日赴指南宮出席活動時受訪表示，1992年台灣與中國大陸就口頭達成共識，「共識是一定有的」。



指南宮今上午舉行「慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典」，藍綠白大咖齊聚，總統蔡英文首先到場致詞，接著馬英九與蔣萬安連袂到場受訪，在蔡致詞前，廟方安排馬、蔣在小房間等候，待蔡參拜完後離場後才出現，兩位前後任元首並未同台，而台北市副市長黃珊珊，也代替市長柯文哲到場致意。

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馬英九在會前針對九二共識議題受訪表示，當時兩岸在談時，就是由他自己督導，1992年10月底台方跟對岸達成兩岸都支持堅持一個中國原則，但是對一個中國的含義，雙方解釋不同。

後來11月3日台方去函海協會詢問是否可以用口頭方式各自表達，16日對岸回函「你們的建議我們充分尊重與接受」，所以是有共識的。

對於朱立倫主張國民黨親美不親中，馬英九則說，他一向認為台灣可以親美，但跟中國大陸要「和睦」、走和平路線，但不要刻意去反對，主要看什麼議題，這樣比較能夠符合台灣需要。

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