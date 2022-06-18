稱美軍世上最崇高　中學讀本現麥克阿瑟文章捱轟　江蘇出版社道歉

自內地教材插圖醜化惹眾怒後，便頻見學生讀物陷入各種爭議。日前，江蘇教育出版社出版的中學讀本，因收錄「美國五星上將」麥克阿瑟（Douglas MacArthur）的文章，結果遭到輿論批評。對此，涉事出版社回應稱，該書並非語文教材且已於2020年停止使用，全面退出市場；出版社充分認識到問題的嚴重性，將深刻反省，嚴肅追責問責。



引發爭議的讀本為鳳凰出版傳媒集團江蘇教育出版社的《普通高中課程標準實驗教科書配套用書 語文讀本 必修三》，在章節「愛國的沉思」中，選文《責任—榮譽—國家》出自曾任聯合國軍總司令的麥克阿瑟。

據悉，這篇逾3000字的中譯版演講稿中，對美國軍人的道德標準大加讚賞，並稱美國士兵是世界上最崇高的人物，是國際矛盾怒潮中的救生員等，結果引起網民憤慨，認為把作為中國人民志願軍頭號敵人的麥克阿瑟「請進」課本不妥，「你們是想什麼呢？」

對此，江蘇鳳凰教育出版社於周三（15日）發布《關於蘇教版讀本選文的情況說明》，提到該書非為國家審定的語文教材及經過省教育廳審查列入評議推薦目錄的教輔材料，而是出版社自行編寫的市場化的學生讀物，且已於2020年停止使用，全面退出市場。

其又稱，出版社充分認識到問題的嚴重性，對選文問題表示誠摯的歉意，並將深刻反省，吸取教訓，舉一反三，全面自查自糾，嚴肅追責問責，嚴防此類問題再次發生。

麥克阿瑟。（Wikimedia Commons）

作為美國陸軍僅有的5位「五星上將」受銜者之一，麥克阿瑟為唯一第一次世界大戰、第二次世界大戰和韓戰三場戰爭皆參與過的美國將軍。

1950年，韓戰爆發，麥克阿瑟指揮聯合國軍在仁川登陸戰中取得重大勝利，隨後在其指揮下，聯合國軍跨越三八線攻入北韓，引發中國以志願軍方式武力介入。由於反對華盛頓方面的決策，打算將戰爭全面升級，麥克阿瑟最終於1951年4月11日被總統杜魯門解除職務，結束57年的軍事生涯。