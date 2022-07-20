疫情｜內地增935宗本土感染　孫春蘭：毫不動搖堅持「動態清零」

內地新冠肺炎疫情升溫。國家衛健委公布，內地昨日（19日）新增935宗本土感染，大部分為無症狀感染者。

國務院副總理孫春蘭到河北調研，對當地的常態化疫情防控取得的成效予以肯定，並要求因地因勢處置聚集性疫情。



內地新增150宗確診病例，其中108宗為本土個案，包括甘肅47宗，廣西21宗，廣東20宗，四川7宗，上海5宗，安徽4宗，江西3宗，北京1宗；其餘42宗為境外輸入病例。

同日，內地新增862宗無症狀感染，其中827宗為木土感染，包括甘肅306宗，廣西256宗，河南127宗，安徽79宗，天津14宗，上海10宗，吉林、廣東各8宗，江西、四川各7宗，雲南3宗，江蘇、湖南各1宗；其餘35宗境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1484宗，累計報告確診病例227980宗，5226人病亡。

甘肅：防控形勢嚴峻複雜

甘肅疫情嚴峻，昨日新增353宗本土感染。甘肅省長、省疫情聯防聯控領導小組組長任振鶴強調，本輪疫情點多、面廣，確診病例和無症狀感染者接觸人員多、生活軌跡複雜、流調溯源和管控防範難度大，防控形勢嚴峻複雜。

面對第二個臨時管控窗口期，蘭州要統籌省市力量、集中優勢資源，全鏈條、清單化協調聯動核酸檢測、流調溯源、隔離轉運和社會面管控等重點環節，全覆蓋、無盲區做好三輪全員核酸篩查；甘南臨夏等重點地區要集中力量，盡快實現社會面清零。

孫春蘭到河北調研。（微信公眾號＠邯鄲發布）

孫春蘭到河北調研

7月18日至19日，國務院副總理孫春蘭到河北調研，實地考察邯鄲市高鐵東站、大型商超、鄉鎮衛生院、疾控中心和石家莊市冷鏈物流園、河北醫科大學第一醫院、社區核酸採樣點、商業步行街酒吧等重點場所。

孫春蘭主持召開座談會，聽取防控工作意見建議。她強調，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，毫不鬆懈抓好常態化防控，嚴格執行第九版防控方案，以最短時間、最小成本控制疫情。

孫春蘭對河北常態化疫情防控取得的成效予以肯定。她指出，第九版防控方案不是放鬆，而是要求精准，需要下更大功夫抓預防、堵漏洞；針對入境口岸特點和轉運隔離管理的點位，制定防控流程導圖，嚴格閉環管理，堅決避免破防破環、疫情外溢；開展基層流調人員的日常培訓，一發現疫情即進行面對面流調，根據流調結果科學劃定中高風險地區和管控風險人群；因地因勢處置聚集性疫情，對傳播鏈條不清、出現社會面擴散的，不遲疑、不猶豫，集中資源和力量快速扑滅疫情。