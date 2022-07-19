Omicron｜內地兩周內報告逾10種變種病毒　專家：傳播愈發加速

7月6日，西安確認中國首宗感染Omicron BA.5 的本土病例，截至周日（17日），在不足兩周的時間內，國內多地已報告多達10種 Omicron 亞型變種病毒。

成都市通報，在最新一輪疫情基因測序分析，感染者感染的是Omicron 亞型BA.2.12.1，在國內本土疫情數據庫中尚未發現同源序列。



變種病毒均為境外輸入

Omicron BA.2.12.1 今年在美國最先被發現，為BA.2 變種病毒分支，但傳播性較 BA.2 高出 23% 至 27%。 BA.2.12.1 一度成為美國主導的流行株，不過後來被 BA.5 逐步替代。目前在美國，BA.5 已經占到了 65% 以上的新病例。

在甘肅蘭州最新一輪疫情中，監測到Omicron BA.2.38，該變種病毒也是 BA.2 的分支，近期在印度流行。截至7月2日的30天內，BA.2.38 佔據了印度約 30% 的新增病例。

除了甘肅、成都外，上海、天津和青島均報告有Omicron BA.5.2.1 變異株，廣州、佛山和北海報告有 BA.2.3 變種病毒；廣東、上海和臨沂報告 BA.2.2 變種病毒；西安報告 BA.5.2 變種病毒；大連報告 BA.5 變種病毒；天津報告 BA.2 和 BA.4 變種病毒；珠海報告 BA.5.變種病毒。

值得關注的是，上述所有Omicron 亞型變種病毒都為境外流行的毒株輸入中國，例如上海首次監測到的 BA.5.2.1 變種病毒，是今年5月首次在比利時發現，並在歐洲多個國家傳播；BA.2.3 變種病毒也是美國首次發現。

在截至周日的一周內，國內平均每天報告390宗本土病例，較前一周的340宗有所增長，但多地疫情的流行病學調查都尚未發現病毒感染來源。

7月16日，安徽蚌埠市蚌山區青年街道一處核酸採樣點，醫務人員為居民進行核酸採樣。（新華社）

感染人愈多，變異機率愈大

《第一財經》報道，今年3月爆發的疫情中，大部分人感染Omicron BA.2，但在過去的幾個月內，Omicron 已經進化出更多的變種病毒，病毒傳播速度也更快。以首次在南非發現的 BA.4 和 BA.5為例，相比 BA.2 有大約 13% 至 15% 的傳播優勢，且可以逃避 BA.2 的免疫力。

有病毒學家介紹，雖然前述的變種病毒名字各異，但都屬於Omicron，從病毒結構來看差別不大，病毒傳播過程中，平均每個月出現約2個氨基酸位點變化，基本特性相似，免疫反應也差不多。

真實世界報告的數據顯示，無論是 BA.2.12.1、BA.2.38 抑或 BA.5，都顯示它們並不會導致更加嚴重的疾病，但並不意味可以放鬆警惕，因為變種病毒逃避免疫的能力會導致大量的再感染，且傳播速度快，可能會加速新的變異。

美國疾病預防與控制中心（CDC）發布的最新數據顯示，在 BA.2 和 BA.2.12.1 流行的情況下，接種兩劑 mRNA 疫苗對抗新冠重症的有效性大幅降至 24%，而接種第三劑加強疫苗對抗重症的有效性可提升至 52% 至 69%。

中國工程院院士、中國疾病預防控制中心傳染病預防控制國家重點實驗室主任徐建國表示，從病毒感染細胞的情況來看，Omicron 的致病力下降，但病毒的複製速度增加，而且病毒仍在不斷地變異和進化，或會導致現有疫苗的保護力下降。

徐建國認為，感染的人愈多，病毒變異的機率愈大，「病毒變異速度很快，一些變異株的抗原性可能會發生變化。所以我們一定要尋找新的方法和技術，切切不能大意，應該高度警惕疫情的發展」。