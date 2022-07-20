軟科世界一流學科排名放榜：中國14個工科躋身世界第一　僅次美國

2022軟科世界一流學科排名出爐，在全球96個國家，1800餘所上榜高校中，中國14個學科躋身世界第一，且奪冠學科均為工科。



內地媒體《財新網》報道，內地共有293所高校上榜，上榜總次數2686次，僅次於美國。與去年相比，內地此次上榜高校數量和上榜總次數分別增加了7.7%和8.7%，奪冠學科從12個上升到14個，躋身世界前十的學科數則從102個上升到114個，增勢顯著。

2022軟科世界一流學科排名中，內地12所高校14個學科奪冠，河海大學首次在水資源工程學科排名世界第一，較去年排名上升五名。而在食品科學與工程、礦業工程兩個學科上，江南大學、中南大學分別已低調連冠多年。南京的東南大學儀器科學、土木科學、交通運輸工程分別以第六、第七、第四躋身世界前十。

中國高校14個「世界第一」的學科均為工程學科，分別來自清華大學（通信工程、能源科學與工程、納米科學與技術）、西安交通大學（機械工程）、哈爾濱工業大學（儀器科學）、同濟大學（土木工程）、河海大學（水資源工程）、江南大學（食品科學與工程）、北京航空航天大學（航空航天工程）、上海交通大學（船舶與海洋工程）、北京交通大學（交通運輸工程）、武漢大學（遙感技術）、中南大學（礦業工程）和北京科技大學（冶金工程）。

其中，清華大學是內地高校中十強（14個）和五十強（27個）學科數量最多的高校，北京大學以35個世界百強學科成為內地百強學科數量最多的高校，浙江大學、中山大學則以48個上榜學科數並列內地第一。

圖片為2007年7月18日在清華大學畢業典禮上，學生將他們的方頂帽拋向空中。（Getty Images）

臨床醫學學科排名中，全球共有500所高校上榜，排名全球前5的高校依次為哈佛大學、加利福尼亞大學舊金山分校、劍橋大學、賓夕法尼亞大學、約翰霍普金斯大學。內地高校中，表現最好的為上海交通大學、武漢大學、北京協和醫學院、復旦大學、華中科技大學。

生物醫學工程學科排名中，全球共有300所高校上榜，排名全球前5的高校依次為哈佛大學、上海交通大學、麻省理工學院、復旦大學、浙江大學。內地高校中，表現最好的為上海交通大學、復旦大學、浙江大學、蘇州大學、四川大學。

公共衛生學科排名中，全球共有500所高校上榜，排名全球前5的高校依次為哈佛大學、約翰霍普金斯大學、倫敦大學衛生和熱帶醫學學院、華盛頓大學、帝國理工學院。內地高校中，表現最好的為北京協和醫院、華中科技大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學。

機械工程學科排名中，全球共有400所高校上榜，排名全球前5的高校依次為西安交通大學、劍橋大學、上海交通大學、德州農工大學、清華大學。內地高校中，表現最好的為西安交通大學、上海交通大學、清華大學、哈爾濱工程大學、北京航空航天大學。

中國人民大學的中國學生於2020年6月30日在校園舉行的畢業典禮上遵守社交距離。（Getty Images）

法學學科排名中，全球共有300所高校上榜，排名全球前5的高校依次為耶魯大學、哈佛大學、芝加哥大學、賓夕法尼亞大學、紐約大學。內地高校中，表現最好的為中國人民大學、上海交通大學、武漢大學。

工商管理學科排名中，全球共有400所高校上榜，排名全球前5的高校依次為賓夕法尼亞大學、德州農工大學、伊拉茲馬斯大學、印第安納大學-布魯明頓、哈佛大學。內地高校中，表現最好的為華中科技大學、北京大學、上海交通大學、中山大學、清華大學。

金融學學科排名中，全球共有200所高校上榜，排名全球前5的高校依次為賓夕法尼亞大學、芝加哥大學、紐約大學、哥倫比亞大學、哈佛大學。內地高校中，表現最好的為北京大學、上海財經大學、清華大學、中央財經大學、中國人民大學。

管理學學科排名中，全球共有500所高校上榜，排名全球前5的高校依次為哈佛大學、新加坡國立大學、賓夕法尼亞大學、香港理工大學、伊拉茲馬斯大學。內地高校中，表現最好的為清華大學、上海交通大學、華中科技大學、中山大學、同濟大學。

俄羅斯總統普京（右）於 2019年4月26日在清華大學畢業典禮上接受了「畢業證書」。

國際方面，在榜單覆蓋的54個學科中，美國大學在各學科排名上仍然佔據絕對優勢，在32個學科中奪冠，上榜總次數達到4714次。美國哈佛大學、史丹福大學、麻省理工學院是擁有世界前十學科數最多的大學，三所高校分別有26個、26個、23個學科入榜。

軟科世界一流學科排名由上海軟科教育信息諮詢有限公司發布，其創始者為上海交通大學研究團隊，其旗下有軟科世界大學學術排名（ARWU），為四大高校排名（USNews、QS、THE、ARWU）之一。學科排名指標包括學科國際權威獎項、學科頂尖成果、高水平科研產出、科研質量、國際合作等。