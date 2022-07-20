郎咸平傳「永遠離上海」移居香港　98歲母封城等不到核酸報告過世

出生於台灣的中國大陸經濟學家郎咸平，近日傳出將永遠離開上海移居香港。這讓外界聯想到，郎咸平離開上海的原因，或和在4月上海因Omicron疫情封城時，98歲高齡母親在醫院急診室苦等核酸檢測報告4小時未果而過世有關。



微博近日傳出一張圖片，內容為郎咸平友人提到，郎咸平教授匆忙打來電話，希望晚上見面告別，「因為他決定舉家遷移香港，永遠離開上海了」。雖然郎咸平本人尚未證實此消息真偽，微博上的IP地址仍顯示為上海，但外界不少人認為，郎咸平此舉是為了要離開上海這個「傷心地」。

網傳郎咸平移居香港。（網上圖片）

據了解，郎咸平和母親住在上海，母親當時高齡98歲，腎臟本來就有點衰竭，按過去的診斷，只要打一針就好，不過，因上海封城相關要求，必須要做核酸檢測後才能就醫。郎咸平稱，「我媽媽在三甲醫院當場做的核酸竟然4個小時都沒出結果，我深感震驚。我媽媽在醫院急診室門口等待了4個小時後，永遠離我而去了。」

也因為上海的疫情封控政策，郎咸平和哥哥在母親過世前，花了許多時間和當局溝通，結果卻在路上也叫不到車輛前往醫院，因此未能見到母親最後一面。

郎咸平母親在上海封城期間延誤就醫過世。（微博截圖）

有報道指，郎咸平7月10日曾在微博發文，寫著「期待沒有核酸檢測的日子所有人回歸正常生活」。他7月8日則發文評論安倍遇刺，認為事件「對美國是個利好」，因為安倍作為政治家在中美俄之間平衡，「安倍走了，現在美國更容易控制日本了」。

目前，郎咸平微博最新帖文下，許多用戶詢問郎咸平目前是否已抵達香港。此外有網民表示「郎咸平離開上海，也潤啦」、「兩個月的封鎖嚇走的不只是郎咸平，人才流失大逃亡，直接間接損失不可估量」等。

有網民詢問郎咸平是否已抵港。（微博截圖）

公開資料顯示，郎咸平出生於台灣桃園，父親曾為空軍少將，他在台大經濟所畢業後，還曾當過記者，後前往美國留學、取得美籍。郎咸平從1994年開始在香港中文大學任教，取得香港居留權，先後放棄美國國籍，並有說法指他已喪失台灣戶籍。

郎咸平在中國推出許多財經評論及解析文章與著作，具有相當高的知名度。他的作品包括《馬克思中觀經濟學》、《新帝國主義在中國》以及《誰在謀殺中國經濟》等書籍。同時在第一財經、廣東衛視、寧夏衛視和互聯網上均推出了自己的財經評說分析節目。

官媒《人民網》曾經對其做出評價：郎咸平是最早公開對中國國有企業產權改革提出批評的人，而在多項社會熱點問題上的大膽建言、披露現實的態度，深得中下層人民的喜愛。