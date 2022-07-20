過期食材改日期、長期不換烹炸油　北京兩PizzaHut爆食安問題被查

必勝客（Pizza Hut）自1990年在北京開設內地首店後，至今已有逾2600間分店。有內部員工近日爆料指，北京的兩間必勝客門店存在私自篡改保質期、烹炸用油長期不更換等諸多食安問題，引發廣泛關注。對此，必勝客官方微博表示，已對涉事門店進行閉店調查。



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據《新京報》報道，今年6月下旬至7月上旬，內媒記者臥底應徵進入必勝客北京和諧廣場店和魏公村店工作，其後發現餐廳廚房並沒有用冷凍庫和常溫庫保存食材，即將過期的食材也是照常給客人出餐。

除此之外，餐廳的管理人員還會私自篡改、延長食材保質期標籤，再製作成食物售賣給客人，相關食材涉及肉類、飲品、米、麵等。而用作烹炸食物的食用油，亦被發現竟然十日才會更換一次，即使超出已相關指標，值班管理人仍會要求簡單過濾後繼續使用。

針對被曝光的情況，北京海淀區和豐台區市場監管局周三（20日）展開行動。其中，豐台區市監局到必勝客和諧廣場店現場檢查發現，後廚冷凍庫中存放有保質期至7月19日的法式吐司麵包片1袋；此外，該餐廳還存在洗消間髒亂、存有大量待清洗的餐具、地面油膩濕滑，以及食品庫房中存放有非食品和個人衣物等問題。

同時，海淀區市監局亦對必勝客魏公村店進行檢查，對食品原材料保質期和相應進銷存記錄、冷鏈產品的出入庫記錄進行了檢查，並現場委託第三方機構對後廚發現的原料進行了檢測。據悉，海淀區市監局已對該門店依法立案查處。

對此，必勝客官方微博20日發文指，「關於媒體報道的北京必勝客和諧廣場店和魏公村店的相關問題，我公司高度重視，已立即對上述兩家餐廳進行閉店調查。感謝社會對我們的監督。」