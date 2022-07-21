河南村鎮銀行｜下周五開展第二批本金墊付　對象為10萬元以下存戶

發酵近3個月的河南村鎮銀行「提款難」事件再有新進展。今日（21日），河南省地方金融監管局宣布，下周一（25日）起將為10萬元以下存戶陸續墊付本金。



河南銀保監局、河南省地方金融監管局今日發出公告稱，自2022年7月25日起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金開始第二批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額10萬元（含）以下的客戶。

據此前報道，首批墊付已於上周五（15日）開始，墊付對象為單家機構單人合併 5 萬元（含）以下客戶。

《中新經緯》報道，上周五上午9時，河南村鎮銀行首批墊付正式開始。河南村鎮銀行的客戶胡先生稱，他此前通過第三方平台在禹州新民生村鎮銀行存入4萬元，「提款難」事件發生後，他在該行官網登記信息。

7月14日晚，胡先生收到短訊通知，稱河南省農村信用社聯合社代理組織實施此次資金墊付工作。上周五9時許，他登錄本次墊付工作的辦理渠道——「村行墊付」小程序，系統多次提示「操作人數過多，請稍後重試」。

經多番嘗試，胡先生在上午10時40分成功登入系統，並上傳身份信息，隨後系統再次卡住。中午11時20分，有其他客戶成功提交「墊付申請」，在輸入墊付資金和原綁定銀行卡號，並同意墊付協議後，就可以提交。中午約12時，胡先生在微信群內見到有人曬出網銀他行實時轉入通知的截圖，交易金額為5萬元，付款方名稱為「村鎮銀行第一批墊付資金」。

據墊付協議顯示，自乙方收到墊付資金之日起，乙方對應額度的資金追償權轉移至甲方。甲乙雙方因本協議發生的爭議，應協商解決；協商不成的，任何一方可提請鄭州仲裁委員會裁決。