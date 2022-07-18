銀保監會：做好「保交樓」服務　否認因存戶維權衝突才發墊付公告

昨日（17日），銀保監會有關部門負責人接受《中國銀行保險報》採訪，就近期村鎮銀行存戶「提款難」事件，及爛尾樓業主停止還款等問題作出回應。



依法依規處置河南安徽5家村鎮銀行風險

負責人表示，河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並佔有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為。

根據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解，且未獲得額外的高息或補貼。由於原來的後台數據被犯罪團夥隱瞞或刪改過，為確保信息真實性，河南、安徽兩省已搭建新的客戶信息登記系統，並與後台數據交叉核驗。

此外，負責人否認是因為7月10日曾有大批存戶在鄭州維權時爆發警民衝突，才在翌日發布墊付公告，強調兩者沒有任何關係。負責人指出，央地金融管理部門6月18日已發出通告，請相關村鎮銀行帳外業務客戶及時登記帳戶資金情況。在各項準備工作就緒後，按計劃於7月11日發佈公告，自7月15日啟動首批帳外業務客戶資金墊付，下一步將陸續啟動5萬元以上客戶墊付工作。

位於河北保定市的爛尾樓。（微博＠隨遇遠行）

做好「保交樓」金融服務

負責人指出，6月30日，江西景德鎮某樓盤業主因項目延期交付發布停止還貸聲明，引發輿論關注。銀保監會已加強與住建部、人民銀行等部門的協同配合，堅持「房住不炒」，堅持「穩地價、穩房價、穩預期」，支持地方更加有力地推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。

負責人稱，在地方黨委政府領導下，銀行保險機構應積極參與相關工作機制，配合壓實企業、股東等相關各方責任，在遵循市場化、法治化原則的同時，要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。在地方黨委政府「保交樓」工作安排的總體框架下，銀行應主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付。

此外，銀行要加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶的不同需求，依法保障金融消費者合法權益，並要有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求，努力保持房地產市場運行平穩有序。