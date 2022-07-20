廣西北海住宿業爆發「退訂潮」涉1200萬　旅遊旺季下應如何防疫？

近期，廣西、甘肅、四川等旅遊熱門目的地都相繼爆發疫情。以廣西北海為例，當地因疫情爆發「退訂潮」，各大酒店、民宿退款逾過千萬（人民幣，下同）。

暑假旅遊旺季將至，隨着病毒不斷變種散發，各地在發展旅遊的同時，應如何兼顧疫情防控？



北海市日前披露，逾2000名遊客滯留北海。當地政府按照遊客所在區域風險等級作分類管理處置，若旅客未到過中高風險地區、非密接、非次密接，健康碼為綠碼，可攜48小時核酸檢測陰性報告，憑前一日住宿證明或其他憑據允許返程。

若到過中高風險地區或為密接、次密接，健康碼為紅碼或黃碼的遊客，需嚴格按照北海的疫情防控要求，做好管控隔離工作，待符合返程要求後再安排返程。

7月14日，潿洲島旅遊區已暫停接待遊客上島，並建議島民、商家非必要不離島。7月17日，所有人禁止進出潿洲島旅遊區。自北海市爆發疫情後，潿洲島旅遊區住宿業出現「退訂潮」。據不完全統計，截至7月18日，潿洲島旅遊區各大酒店、民宿累計退還因疫情原因的退房退款逾1200萬。其中，民宿協會各成員單位退款達1000餘萬元。

從潿洲島返回的遊客下船。（微信公眾號＠北海日報）

北海疫情防控難點

北海市副市長、北海市新冠肺炎疫情防控指揮部副指揮長李建華稱，北海是一座濱海城市，雖然經歷過幾次疫情，但每次的感染病例都是個位數，而本輪疫情已有接近千名感染者，對北海而言算是一次真正意義上的正面迎擊。

目前，當地的定點醫院有過千張床位，早兩日亦先後開啟了2個方艙醫院，可容納超過1670名感染者。一旦醫院的收治率達到80%，周邊城市的方艙醫院將協助接收感染者，確保所有無症狀感染者及輕症病例均得到有效管理、治療、觀察。

《央廣網》報道，北海海事局正及時疏運旅客安全返程。從7月14日9時至7月15日19時50分，北海海事局共協調45艘次船舶參與疏運，保障滯島旅客近2萬人安全返回北海市區。李建華透露，潿洲島上還有200多遊客，市區有接近1000人，均是遊客自願留在當地。

李建華表示，今年5月底，北海市曾爆發一場小疫情，但短時間內已受控，當地旅遊亦很快恢復。目前，北海市應盡快控制疫情，使生產生活恢復正常，從而降低對北海旅遊的影響。對旅遊運營者的損失，北海市將逐一兌現中央和地方此前出台的政策。一旦疫情結束受控，當地政府將配合景區景點、旅行社，共同努力恢復北海的市場，包括營銷、宣傳等，相信北海會很快恢復疫情前火熱的旅遊市場。