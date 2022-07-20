廣西北海累計近千宗陽性　中學宿舍用作隔離被爆衞生條件不忍直視

廣西北海爆發新一波本土疫情，當地8天內報告新增近千宗新冠肺炎陽性個案。有網民爆料指，部分人被轉移至旁邊的欽州市隔離，惟住宿環境不忍直視，引發廣泛爭議。



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北海的今波疫情發生後，有不少密切接觸者或次密切接觸者，都被轉移至欽州市靈山縣平山中學進行隔離，不過，極差的隔離環境被網民曝光，引發不少爭議。

據了解，用作隔離的學生宿舍非常簡陋，衞生條件令人堪憂。網傳影片顯示，宿舍床鋪上佈滿蟲子，斑駁的牆體上生長著黑色的霉菌，廁所的便池亦非常污糟。有網民直言，「這樣的環境就算不會得新冠，也會得其他疾病。」；亦有網民表示，「毫不誇張，這就是廣西鄉鎮初中生的住宿條件。」

更有網民爆料指，北海十人混管的核酸檢測中，只要有一人結果呈陽性，其他人即使是陰性也要被隔離。而被拉去隔離之前，並不會有任何通知，「甚至連去哪隔離都不知道。」

2022年7月17日，廣西北海，合浦縣石康鎮的市民有序進行核酸檢測。（視覺中國）

自7月12日，北海市海城區報告新增1宗無症狀感染者以來，截至周二（19日）24時，當地8天內已累計報告本土感染992宗，其中確診個案223宗、無症狀感染者769宗（不含已轉歸確診個案）。據悉，北海今波疫情由Omicron變異株BA.2.3引起，至於疫情源頭，官方目前尚未公布。

此外，廣西紀檢監察網上周日（17日）通報指，因北海市海城區委副書記、區長蘇礦峰，市衞生健康委員會黨組書記、主任唐崗在疫情防控中對工作重視不夠、風險意識不強、措施不當、履職不力、責任不落實，廣西壯族自治區黨委決定，對蘇礦峰、唐崗予以免職。