神舟十四號｜飛船將創下多個「首次」　增添黑科技無懼200°C溫差

今日（5日）上午10時44分，搭載神舟十四號載人飛船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射升空。傍晚5時42分，神舟十四號成功與中國太空站組合體完成交會對接，3名太空人隨後將進入天和核心艙，展開為期6個月的太空之旅。

作為太空站建造階段的首次載人發射任務，神舟十四號任務意義重大，更創下多個「首次」，包括將會首次實現兩艘載人飛船同時在軌。



神舟十四號創下多個「首次」，包括是中國太空站任務轉入建造階段後的首次載人任務；在軌運行期間，將首次迎來問天、夢天實驗艙，天舟五號貨運飛船及神舟十五號載人飛船；神舟十四號將迎來神舟十五號飛船對接太空站，首次實現兩艘載人飛船同時在軌；首次實現航天員乘組在軌輪換；神舟十四號、十五號等6名航天員將同時在軌駐留。

承擔此次任務的神舟十四號載人飛船，是神舟十三號載人飛船的應急救援飛船。自進入發射場並完成待命狀態設置以來，神舟十四號飛船在發射場待命達7個月，創下最長時間紀錄。

在太空站建造階段，神舟飛船徑向對接的模式與太空站組合體飛行姿態的任務特點，會令飛船被其他艙體持續遮擋，長時間處於太陽無法照射下的極低溫度環境下，甚至會低於-100°C；當太空站處於某些構型時，飛船的局部區域又會持續受到太陽輻照，最高溫會超過100°C。

針對控溫難題，航天科技集團五院的工程師，利用宇宙空間以熱輻射為主要熱量傳導方式的特點，突破飛船外避熱控塗層光熱性能選擇性設計與調控、熱控材料空間穩定性設計與大型複雜結構界面結合控制等關鍵技術，為神舟飛船設計研製「低吸收-低發射型熱控塗層」。

據介紹，塗層材料有較低的太陽光吸收特性，可有效減弱太陽輻照導致的溫度升高，並具有較低的紅外發射率，可有效阻隔飛船內部向外部深冷環境的輻射漏熱，避免艙內溫度不斷降低。

同時，工程師根據飛船結構、功率及空間熱環境特性，對吸收及發射性能進行特定的設計，形成的控溫外衣可保障神舟飛船在長期的極端高低溫外部環境下，依然能夠讓艙內處於適宜的溫度範圍。